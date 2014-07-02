Imemisvoolik C DN35
2,5 m standardne imemisvoolik, millel on kaarduv ühenduslüli ja bajonettühendus tolmuimeja poolses otsas. Ilma PDFC-moodulita. Standardvarustuses mudelitel NT 27/1/Me Advance ja NT 48/1.
2,5 m standardne imemisvoolik koos kaarduva üleminekuga. Tolmuimeja poolses otsas bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klamberühendus. Ilma PDFC-moodulita. Sobib mudelitele NT 27/1 Me Advance ja NT 48/1.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|2,5
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 460 x 75