Imemisvoolik C DN35

2,5 m standardne imemisvoolik, millel on kaarduv ühenduslüli ja bajonettühendus tolmuimeja poolses otsas. Ilma PDFC-moodulita. Standardvarustuses mudelitel NT 27/1/Me Advance ja NT 48/1.

2,5 m standardne imemisvoolik koos kaarduva üleminekuga. Tolmuimeja poolses otsas bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klamberühendus. Ilma PDFC-moodulita. Sobib mudelitele NT 27/1 Me Advance ja NT 48/1.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 2,5
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kogus (tk.) 1
Värvus Must
Kaal (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 560 x 460 x 75
Videos
Lisatarvikud