Põrandapuhastuskomplekt Comfort aurupesurile SC 1

Praktiline põrandapuhastuskomplekt Comfort muudab käeshoitava aurupesuri ühe silmapilguga kaks-ühes aurumopiks.

Muutke käeshoitav aurupesur põrandapuhastuskomplekti Comfort abil vaid sekunditega kaks-ühes aurumopiks. Lihtsalt ühendage aurupesuri SC 1 külge põrandaotsik Classic koos torude ja puhastuslapiga ning kõva põrandapinna sügavpuhastus võibki alata. Põrandapuhastuskomplekt kuulub mudeli SC 1 standardse põrandapuhastuskomplekti Floor Kit juurde.

Omadused ja tulu
Kinnitusmehhanism lapi kinnitamiseks
  • Puhastuslappi on lihtne põrandaotsiku külge kinnitada.
Innovatiivsed lamellid põrandaotsiku puhastuspinnal.
  • Optimaalsed tulemused tänu auru ja üle kogu otsiku tõmmatud puhastuslapi tõhusamale kasutamisele.
Põrandapuhastuskomplekti Comfort Floor Kit tarvikuid on lihtne kinnitada
  • Tänu praktilisele pistikule saab põrandaotsikut kiiresti ja hõlpsasti aurupesuri toru külge kinnitada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,7
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 247 x 50 x 568
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
  • Seinaplaadid