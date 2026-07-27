Põrandapuhastuskomplekt Comfort aurupesurile SC 1
Praktiline põrandapuhastuskomplekt Comfort muudab käeshoitava aurupesuri ühe silmapilguga kaks-ühes aurumopiks.
Muutke käeshoitav aurupesur põrandapuhastuskomplekti Comfort abil vaid sekunditega kaks-ühes aurumopiks. Lihtsalt ühendage aurupesuri SC 1 külge põrandaotsik Classic koos torude ja puhastuslapiga ning kõva põrandapinna sügavpuhastus võibki alata. Põrandapuhastuskomplekt kuulub mudeli SC 1 standardse põrandapuhastuskomplekti Floor Kit juurde.
Omadused ja tulu
Kinnitusmehhanism lapi kinnitamiseks
- Puhastuslappi on lihtne põrandaotsiku külge kinnitada.
Innovatiivsed lamellid põrandaotsiku puhastuspinnal.
- Optimaalsed tulemused tänu auru ja üle kogu otsiku tõmmatud puhastuslapi tõhusamale kasutamisele.
Põrandapuhastuskomplekti Comfort Floor Kit tarvikuid on lihtne kinnitada
- Tänu praktilisele pistikule saab põrandaotsikut kiiresti ja hõlpsasti aurupesuri toru külge kinnitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|247 x 50 x 568
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid