Rattatarvikute kast
Jalgratta puhastamise komplekt koos spetsiaalsete lisatarvikutega jalgrataste ja jalgrattavarustuse puhastamiseks.
Jalgratta puhastamise komplekti spetsiaalsete tarvikute abil saate oma jalgrattad ja tarvikud puhastada õrnalt ja põhjalikult. Pehmete harjastega universaalharja saab kinnitada pesupüstoli külge ja kasutada tõrksa mustuse eemaldamiseks. Puhastusvahendiga saab jalgratastelt eemaldada sinna tavaliselt koguneva mustuse, kaitstes samas jalgratta õrnu komponente. Kõrgekvaliteetse fliisist mikrokiudlapiga saab puhastatud pinnad kuivatada enne, kui vesi pinnal ära kuivada jõuab. Kasti saab kasutada lisatarvikute hoiustamiseks ning selle saab kinnitada survepesuri põhja alla.
Omadused ja tulu
Lisatarvikute kast
- Võimalik kinnitada survepesuri alla, nii et kõik tarvikud on korralikult hoiustatud.
Universaalhari
- Eemaldab ka tõrksa mustuse.
Jalgrataste puhastusvahend
- Jalgrataste ja jalgratta seadmete optimaalseks puhastamiseks
Kõrgekvaliteetsest fliisist mikrokiudlapp
- Puhastatud esemete kuivatamiseks enne nende hoiustamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|80% polüestrit, 20% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Panipaik
- Universaalhari
- Mikrokiudlapp
- Rattapuhasti
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Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Kingad/matkajalatsid
- Lapsevankrid- ja kärud