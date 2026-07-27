Jalgratta puhastamise komplekti spetsiaalsete tarvikute abil saate oma jalgrattad ja tarvikud puhastada õrnalt ja põhjalikult. Pehmete harjastega universaalharja saab kinnitada pesupüstoli külge ja kasutada tõrksa mustuse eemaldamiseks. Puhastusvahendiga saab jalgratastelt eemaldada sinna tavaliselt koguneva mustuse, kaitstes samas jalgratta õrnu komponente. Kõrgekvaliteetse fliisist mikrokiudlapiga saab puhastatud pinnad kuivatada enne, kui vesi pinnal ära kuivada jõuab. Kasti saab kasutada lisatarvikute hoiustamiseks ning selle saab kinnitada survepesuri põhja alla.