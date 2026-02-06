Vahetushari Car & Bike mudelitele WB 120 ja WB 100

Ideaalne autode ja mootorrataste puhastamiseks: pöörleva pesuharja mikrokiust vahetushari Car & Bike.

Pesuharja uuenduslik vahetustarvik on valmistatud pehmest mikrokiust, mis kinnitub harjakettale takjapaela abil ja mida saab eraldi pesumasinas kuni 60 °C juures pesta. Vahetatav hari Car & Bike sobib pöörlevale pesuharjale WB 120, puhastades eriti õrnalt nii autod kui ka mootorrattad. Vahetushari sobib ka vanale WB 100 mudelile.

Omadused ja tulu
Uuenduslikud mikrokiud-tarvikud koos konks-silmus kinnitusega
  • Esimene vahetatav ja pestav tekstiilist lisatarvik pöörleva survepesuri harjale.
Eriti õrn puhastamine
  • Ideaalne õrnade pindade, näiteks maalide puhastamiseks.
Eemaldatav ja pestav
  • Masinpestav kuni 60 °C.
Valikulised lisatarvikud
  • Muudab pöörleva pesuharja veelgi mitmekülgsemaks.
Ühilduvus
  • Võib kasutada nii pesuharjaga WB 120 kui ka vana mudeliga WB 100.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kiudkangas 75% polüestrit, 25% polüamiidi
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid