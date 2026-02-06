Vahetushari Car & Bike mudelitele WB 120 ja WB 100
Ideaalne autode ja mootorrataste puhastamiseks: pöörleva pesuharja mikrokiust vahetushari Car & Bike.
Pesuharja uuenduslik vahetustarvik on valmistatud pehmest mikrokiust, mis kinnitub harjakettale takjapaela abil ja mida saab eraldi pesumasinas kuni 60 °C juures pesta. Vahetatav hari Car & Bike sobib pöörlevale pesuharjale WB 120, puhastades eriti õrnalt nii autod kui ka mootorrattad. Vahetushari sobib ka vanale WB 100 mudelile.
Omadused ja tulu
Uuenduslikud mikrokiud-tarvikud koos konks-silmus kinnitusega
- Esimene vahetatav ja pestav tekstiilist lisatarvik pöörleva survepesuri harjale.
Eriti õrn puhastamine
- Ideaalne õrnade pindade, näiteks maalide puhastamiseks.
Eemaldatav ja pestav
- Masinpestav kuni 60 °C.
Valikulised lisatarvikud
- Muudab pöörleva pesuharja veelgi mitmekülgsemaks.
Ühilduvus
- Võib kasutada nii pesuharjaga WB 120 kui ka vana mudeliga WB 100.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|75% polüestrit, 25% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid