Pesuharja uuenduslik vahetustarvik on valmistatud pehmest mikrokiust, mis kinnitub harjakettale takjapaela abil ja mida saab eraldi pesumasinas kuni 60 °C juures pesta. Vahetatav hari Car & Bike sobib pöörlevale pesuharjale WB 120, puhastades eriti õrnalt nii autod kui ka mootorrattad. Vahetushari sobib ka vanale WB 100 mudelile.