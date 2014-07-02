Pesuhari WB 100
Pöörlev, ühendusliidesega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Pesuhari, millel on kuhjaga praktilisi omadusi: pöörlevad harjased, mis tagavad õrnatoimelise puhastuse, 180° ulatuses reguleeritava ühendusliidesega käepide, mis võimaldab puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, lõputult reguleeritav kiirus ja puhastusvahendi doseerimine, lihtsasti vahetatav harjakinnitus, kriimustuste eest kaitsev välimine kaitserõngas ja ühendusmutter harja kindlaks kinnitamiseks pihustuspüstoli külge. Lühidalt: ideaalne lahendus siledate pindade puhastamiseks. Pöörlev pesuhari sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.
Omadused ja tulu
Puhastusvahendi pealekandmine
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusvahendi tõhus kasutus
Pöörlev harjapea
- Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
180° reguleeritav ühendus
- Raskesti ligipääsetavate kohtade lihtne puhastus
Pöörlev kaitserõngas
- Kaitse pindu kiirmustuste eest
Pehme harjapea
- Tundlike esemete õrnatoimeline, kuid efektiivne puhastus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|270 x 155 x 160
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Mootorrattad ja rollerid
- Garaažiuksed
- Rulood
- Sirmid
- Aknalauad
- Rõdulaudis