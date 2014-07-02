Pöörlev, ühendusliidesega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Pesuhari, millel on kuhjaga praktilisi omadusi: pöörlevad harjased, mis tagavad õrnatoimelise puhastuse, 180° ulatuses reguleeritava ühendusliidesega käepide, mis võimaldab puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, lõputult reguleeritav kiirus ja puhastusvahendi doseerimine, lihtsasti vahetatav harjakinnitus, kriimustuste eest kaitsev välimine kaitserõngas ja ühendusmutter harja kindlaks kinnitamiseks pihustuspüstoli külge. Lühidalt: ideaalne lahendus siledate pindade puhastamiseks. Pöörlev pesuhari sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.