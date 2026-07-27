Mitmekülgse pesutoruga saab kasutada viite erinevat juga vaid ühe toruga: kitsast juga, lapikut juga, loputusjuga, õrna pihustust ja jugavoolu. Seetõttu sobib see pesutoru väga mitmeteks erinevateks puhastustöödeks. Lihtsalt pöörake otsakut, et valida sobiv juga. Otsaku ja pikendustoru vahel olev Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pikendustoru tagab ergonoomilise töö ja tänu selle pikkusele on kasutaja veepritsmete eest suuresti kaitstud. Pesutoru MJ 24 ühildub akusurvepesuriga KHB 5 Battery.