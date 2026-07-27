Viis-ühes pesutoru MJ 24 5-in-1 Multi Jet
Mitmekülgne viis-ühes pesutoru MJ 24 Handheld survepesurile KHB 5 Battery: kitsas juga, lapik juga, loputusjuga, õrn pihustus ja jugavool. Kiirelt vahetatavad lihtsalt otsakut pöörates.
Mitmekülgse pesutoruga saab kasutada viite erinevat juga vaid ühe toruga: kitsast juga, lapikut juga, loputusjuga, õrna pihustust ja jugavoolu. Seetõttu sobib see pesutoru väga mitmeteks erinevateks puhastustöödeks. Lihtsalt pöörake otsakut, et valida sobiv juga. Otsaku ja pikendustoru vahel olev Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pikendustoru tagab ergonoomilise töö ja tänu selle pikkusele on kasutaja veepritsmete eest suuresti kaitstud. Pesutoru MJ 24 ühildub akusurvepesuriga KHB 5 Battery.
Omadused ja tulu
Viis-ühes pesutoru
- Viis erinevat pihustusmustrit ühest pesutorust.
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Puhastus- ja kastmisfunktsioon
- Puudub vajadus vahetada aiavooliku ja pihustuspüstoli vahel.
Punktjuga
- Vuukide, pragude ja kitsaste pragude puhastamine ning mustuselaikude eemaldamine.
Lapik juga
- Pindade ja esemete puhastamine.
Loputusjuga
- Lahtise mustuse loputamine pinnalt.
Õrn pihustus
- Tolmu ja õietolmu eemaldamine taimedelt neid samaaegselt kergelt kastes.
Jugavool
- Taimede kastmine.
Konnektor Quick Connect
- Lihtne ja kiire vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|423 x 58 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid
- Lehtede puhastamine
- Taimede kastmine
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