Igapäevased kodumajapidamises tehtavad hooldustööd, aiatööd ja tormikahjustuste likvideerimine, väiksemad metsandustoimingud või parkides ja linnas teostatavad parandustoimingud on kindlasti palju väljakutseid pakkuvad: siin tuleb appi Kärcheri töökindel akutoitel kettsaag CS 400/36 Bp Pack. Saag on täiuslikult tasakaalustatud ja käes hoides ergonoomiline, see vibreerib minimaalselt ja sellel puuduvad heitgaasid. Võrreldes bensiinimootoriga kettsaagidega on Kärcheri akutoitel kettsaag vaiksem ning sellel on väikesed kasutus- ja hoolduskulud.