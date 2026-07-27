Kettsaag Akukettsaag CS 400/36 Bp Pack, aku ja laadija komplektis
Kärcheri akutoitel ergonoomilist kettsaagi CS 400/36 Bp Pack on mugav käes hoida, kuna see vibreerib minimaalselt ja sellel puuduvad heitgaasid, lisaks on see piisava võimsusega kõikideks igapäevasteks saagimistöödeks.
Igapäevased kodumajapidamises tehtavad hooldustööd, aiatööd ja tormikahjustuste likvideerimine, väiksemad metsandustoimingud või parkides ja linnas teostatavad parandustoimingud on kindlasti palju väljakutseid pakkuvad: siin tuleb appi Kärcheri töökindel akutoitel kettsaag CS 400/36 Bp Pack. Saag on täiuslikult tasakaalustatud ja käes hoides ergonoomiline, see vibreerib minimaalselt ja sellel puuduvad heitgaasid. Võrreldes bensiinimootoriga kettsaagidega on Kärcheri akutoitel kettsaag vaiksem ning sellel on väikesed kasutus- ja hoolduskulud.
Omadused ja tulu
Mehaaniline ketipidurTagasilöögi korral seiskub kett kohe.
Keti automaatne õlitamineOptimaalne keti õlitamine tagab pika kasutusea. Vähendab hoolduskulusid.
Integreeritud õlipaak koos inspektsiooniavagaTäitetase on selgelt nähtav ja seda on lihtne lugeda. Kaasas olev õlipaagi kate aitab vältida lekkeid.
Integreeritud kombineeritud mutrivõti
- Võimaldab ketti kiiresti pingutada.
- Ketti ja relssi on lihtne vahetada.
Kiire ja võimas
- 23 m/s saeketi kiirus tagab kiirema ja täpsema lõikamise.
- Suurem jõudlus (isegi kõva puidu lõikamisel) võrreldes bensiinimootoriga seadmetega
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Kuna kasutuskulud puuduvad (nt bensiinikulud), on seade eriti ökonoomne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Saeplaat (mm)
|400
|Keti kiirus (m/s)
|23
|Keti samm
|3/8″
|Ketimõõdik
|1,3 mm / 0,050"
|Ajamlülide arv
|56
|Õlipaagi maht (ml)
|160
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|7,5
|Aku jõudlus ühe laadimisega (Cuts)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Akulaadija toitejuhtme pikkus (m)
|1,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|880 x 210 x 250
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Saeplaat
- Saekett
- ketikaitse
- Keti automaatne õlitamine
- Ketipidur
- Õlitaseme indikaator
Seadmed
- Aku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ aku (1 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power+ kiirlaadija (1 tk)
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne koduaia hooldamiseks, aiatöödeks ja väiksemate koguste küttepuude saagimiseks
- Tormikahjustuste likvideerimiseks ning väikeste ja keskmise suurusega puude langetamiseks
- Puude ja hekkide hoolduslõikuseks parkides ja linnas
- Puutöödeks, näiteks õige suuruse või pikkusega lattide lõikamiseks
- Sobib kasutamiseks siseruumides
Lisatarvikud
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