Lehepuhur Lehepuhur LB 930/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Kärcheri akutoitel lehepuhur LB 930/36 Bp puhub kuivad lehed ja muu prahi ära kiiresti, põhjalikult ja vaikselt. Ja seda täiesti ilma heitgaasideta.
Võimas, ökonoomne ja keskkonnasõbralik: Kärcheri akutoitel lehepuhur LB 930/36 Bp on igas mõttes muljetavaldav. See puhastab kuivad lehed, prahi ja muud jäätmed välgukiirusel – ja seda ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Samas on see nii vaikne, et seda saab kasutada ka müratundlikes piirkondades nagu näiteks elamupiirkonnad, samuti koolide ja haiglate lähedal ning isegi öösiti. Lisaks ei erita see mistahes kahjulikke aineid ega heitgaase, mis võiksid keskkonda kahjustada. Puhurit on väga mugav kasutada ning sellel on muljetavaldavalt madalad kasutus- ja hoolduskulud.
Omadused ja tulu
MetallkaabitsPuhastab kleepuvad jäägid ja mustuse. Kaitseb puhumistoru otsa kahjustuste eest.
TurbootsakSuunab puhumisvõimsuse väiksemale alale. Eemaldab hõlpsasti nii lehed kui ka mustuse.
Lõputult muudetav kiirus ja turbonuppPuhumiskiiruse optimeeritud reguleerimine ja jõudluse suurendamine vastavalt vajadusele. Maksimaalne kontroll tõrksate lehtede ja mustuse eemaldamisel.
Mugav õlarihm
- Võimaldab leida seadmele mugava asendi, nii et saate väsimata töötada.
- Tasakaalustatud disain.
Kuni 50% vaiksem kui bensiinimootoriga masinad
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti.
- Väiksem negatiivne mõju inimestele ja keskkonnale.
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|930
|Õhukiirus (m/s)
|max. 60
|Puhumisvõimsus (N)
|14
|Pinge (V)
|36
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3
|Kaal, sh pakend (kg)
|5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|916 x 177 x 325
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Standardotsak koos metallkaabitsaga
- Turbootsak
- Õlarihm
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väikeste ja keskmise suurusega alade ja kergema mustuse puhastamiseks.
- Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks
- Kuivanud lehtede, aialõikmete, tolmu ja mustuse puhastamiseks
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
Lisatarvikud
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