Võimas, ökonoomne ja keskkonnasõbralik: Kärcheri akutoitel lehepuhur LB 930/36 Bp Pack on igas mõttes muljetavaldav. See puhastab kuivad lehed, prahi ja muud jäätmed välgukiirusel – ja seda ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Samas on see nii vaikne, et seda saab kasutada ka müratundlikes piirkondades nagu näiteks elamupiirkonnad, samuti koolide ja haiglate lähedal ning isegi öösiti. Lisaks ei erita see mistahes kahjulikke aineid ega heitgaase, mis võiksid keskkonda kahjustada. Puhurit on väga mugav kasutada ning sellel on muljetavaldavalt madalad kasutus- ja hoolduskulud.