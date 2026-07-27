Trimmer Murutrimmer LT 380/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade, aga ta tasaste pindade niitmiseks: Kärcheri suure jõudlusega murutrimmer LT 380/36 Bp on äärmiselt kohanemisvõimeline ja mugavalt kasutatav.
Akutoitel murutrimmer LT 380/36 Bp sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade niitmiseks: näiteks pargipinkide alt, liiklusmärkide, teepiirete või äärekivide ümbert. Kuid kerge akutoitel tööriist on mugav alternatiiv bensiinimootoriga trimmeritele ka kallakutel ja suurematel pindadel, kuna seda saab probleemideta kasutada ka müratundlikes kohtades. Trimmeril LT 380/36 Bp on suur lõikelaius ja pikk tööaeg, see ei tekita heitgaase ega vibratsiooni, samuti on sellel ergonoomiline ja reguleeritav käepide ning raskuse optimaalne jaotus. See võimaldab teil töötada kauem ilma väsimata.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline ümar käepideVõimaldab töötada mugavalt. Saab vastavalt kasutajale individuaalselt kohandada.
Töökindel trimmeripeaLihtsalt lükake lõikejõhvi, surudes lõikepead maha. Jõhvi mugav ja lihtne paigaldus.
Muudetav kiirusSaab kohandada konkreetseks kasutuseks. Pikem tööaeg.
Mugav õlarihm
- Võimaldab leida seadmele mugava asendi, nii et saate väsimata töötada.
- Tasakaalustatud disain.
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Tänu liitiumioonakule on seade kohe kasutusvalmis
- Käivitub nupuvajutusega.
- Sõltumatu, ohutu ja juhtmevaba.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Joone diameeter (mm)
|1,6
|Jõhvi pikendus
|Pumba etteanne
|Lõikejõhvi geomeetria
|Ümmargune, süvenditega
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Kiirus (rpm)
|1. tase: 4600 / 2. tase: 5600
|Lõikur
|Liinipea
|Lõikediameeter (cm)
|38
|Pinge (V)
|36
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1780 x 360 x 250
Scope of supply
- Täiendav käepide
- Õlarihm
- Kuuskantvõti
- Pool
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Raskesti ligipääsetavate kohtade niitmiseks
- Muru niitmiseks liiklusmärkide ja puude ümbert või pargipinkide alt
- Kallakutel kasutamiseks
- Sobib pika ja tugeva heina niitmiseks
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