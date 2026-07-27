Akutoitel murutrimmer LT 380/36 Bp sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade niitmiseks: näiteks pargipinkide alt, liiklusmärkide, teepiirete või äärekivide ümbert. Kuid kerge akutoitel tööriist on mugav alternatiiv bensiinimootoriga trimmeritele ka kallakutel ja suurematel pindadel, kuna seda saab probleemideta kasutada ka müratundlikes kohtades. Trimmeril LT 380/36 Bp on suur lõikelaius ja pikk tööaeg, see ei tekita heitgaase ega vibratsiooni, samuti on sellel ergonoomiline ja reguleeritav käepide ning raskuse optimaalne jaotus. See võimaldab teil töötada kauem ilma väsimata.