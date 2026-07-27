Hoolimata sellest, kas kasutate käeshoitavat WVP 10 akna- ja põrandapesurit akende pesemiseks või plaatide, peeglite, näitusevitriinide, lettide või teiste siledate pindade puhastamiseks, sel pole mingit tähtsust. Kõige olulisem, et saavutate triibuvaba tulemuse igas asendis, isegi kõrgematel pindadel, kui vaja. Selle tagab muude asjade seas kõrgete pööretega mootor, millel on palju suurem imemisvõimsus kui see on tavaks traditsioonilistel majapidamise tolmuimejatel. Mitte ainult masina akutoide, väike kaal ja vastupidavus ei avalda muljet, vaid ka selle nutikad detailid nagu 200 mm musta vee paak, mida on lihtsalt ja kiirelt võimalik tühjendada ja pesta nõudepesumasinas. Masinal on olemas ka käsitsi reguleeritav eraldaja, et saavutada häid tulemusi servades. WVP 10 komplekti kuuluvad aku (30 min tööaeg), puhastusained, akulaadija, pihustipudel ja mikrofiibrist tolmulapp. saab WVP 10 Adv põrandapesur teha peaaegu katkestamatult tööd.