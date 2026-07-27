Akna- ja pinnaimur WVP 10 Adv
Meie akutoitel WVP 10 akna- ja põrandapesurit on alati mugav käes hoida, sõltumata, kas töötate horisontaal- või vertikaalpindadega või isegi kõrgustes. Ideaalne kõikidele siledatele pindadele nagu aknad ja plaadid.
Hoolimata sellest, kas kasutate käeshoitavat WVP 10 akna- ja põrandapesurit akende pesemiseks või plaatide, peeglite, näitusevitriinide, lettide või teiste siledate pindade puhastamiseks, sel pole mingit tähtsust. Kõige olulisem, et saavutate triibuvaba tulemuse igas asendis, isegi kõrgematel pindadel, kui vaja. Selle tagab muude asjade seas kõrgete pööretega mootor, millel on palju suurem imemisvõimsus kui see on tavaks traditsioonilistel majapidamise tolmuimejatel. Mitte ainult masina akutoide, väike kaal ja vastupidavus ei avalda muljet, vaid ka selle nutikad detailid nagu 200 mm musta vee paak, mida on lihtsalt ja kiirelt võimalik tühjendada ja pesta nõudepesumasinas. Masinal on olemas ka käsitsi reguleeritav eraldaja, et saavutada häid tulemusi servades. WVP 10 komplekti kuuluvad aku (30 min tööaeg), puhastusained, akulaadija, pihustipudel ja mikrofiibrist tolmulapp. saab WVP 10 Adv põrandapesur teha peaaegu katkestamatult tööd.
Omadused ja tulu
Kerge, ergonoomiline ja universaalneSobib kõikidele siledatele pindadele - horisontaalis, vertikaalis ja isegi kõrgustes. Mugav käsitsemine ja lihtne kasutada. Turvaline, meeldib käsitseda tänu kummist käepidemele.
Eemaldatav, vahetatav akuVõimalik väline aku laadimine ja vaba aku olemasolul katkestamatu töö. Laadimisstaatust näidakse otse üleval ääres tänu käsitsi reguleeritavale doseerimisele.
Mugav äärte puhastamineTriibuvabad puhastustulemused kuni kõrgete servadeni tänu manuaalselt reguleeritavale dosaatoritele.
Suur musta vee paagi mahutavus
- Vähendab töökatkestusi tänu sagedasele tühjendamisele, suurendades seeläbi produktiivsust.
- Vähendab töökatkestusi tänu sagedasele tühjendamisele, suurendades seeläbi tootlikkust.
WVP 10 Adv mudel kiirlaadijaga
- Kiirlaadija ja teine aku võimaldavad peaaegu täiesti katkestamatult puhastada.
WVP 10 Adv mudel koos täiendava kitsa imemisotsikuga
- Eriti sobib väikestele aladele, kuhu pole võimalik ligi pääseda standardse otsikuga.
Võimas liitiumioon aku
- Võimaldab korraga peaaegu 30 minutit järjest töötada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|200
|Aku laadimisaeg (min)
|50
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|3,7
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,3
|Kaal koos akudega (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Pinnapuhastusvahendi kontsentraat CA 30 R (1 × 500 ml)
- Pihustuspudel (500 ml) koos mikrokiust lapiga
- Mikrokiudlapp: 1 x
- Välitingimustes kasutatav mikrokiudlapp: 1 x
- Aku
- Vahetatav aku kuulub komplekti
- Kiirlaadimisjaam
- Mustusekaabits
Seadmed
- Imemisotsaku laius: 280 mm, 170 mm
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitussektor
- Jaemüük
- Büroohooned
- Hotellid
- Restoranid ja toitlustus
- Tervishoid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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