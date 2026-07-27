Aurutolmuimeja SGV 8/5
Hõlpsasti kasutatav auruimur SGV 8/5 ühendab endas aurupesuri ning märg- ja kuivtolmuimeja eelised. Liigne vesi eemaldatakse juba aurupesu ajal. Täiendavad puhastusprogrammid ja integreeritud lisatarvikud.
Auruimuril SGV 8/5 on kõik vajalik olemas. Äärmiselt kasutajasõbralikul auruimuril on praktiline keemiline ja isepuhastusfunktsioon, mis tagab täieliku hügieeni ja puhtuse. Lisaks sellele on masinat lihtne ja mugav kasutada. Tänu lülitile Easy Operation, ergonoomilisele päästikuga käepidemele aurujoa juhtimiseks ja imemisfunktsioonidele on masina kasutama õppimine äärmiselt lihtne. Kõiki funktsioone saab kiiresti, lihtsasti ja otse töötamise ajal juhtida. Kaasaegne ökorežiim eco!efficiency ei aita mitte ainult kulusid säästa. See võimaldab hõlpsasti töötada ka müratundlikel aladel. Lisatarvikuid saab hoiustada otse seadmel, kus need on kaitstud tolmu eest ja on alati käepärast.
Omadused ja tulu
Auru- ja imemisvoolik auru- ja imemispüstoliga
Režiim eco!efficiency
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarnekomplektis on lai valik lisatarvikuid
Ergonoomiline ja kergesti transporditav
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aururõhk (bar)
|max. 8
|Kütteväljund (W)
|3000
|Kuumenemisaeg (min)
|7
|Boileri temperatuur (°C)
|max. 173
|Kuuma vee temperatuur (°C)
|70 - 173
|Täitevoolik (l)
|5,6
|Heitvee mahuti (l)
|5
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|40
|Kaal, sh pakend (kg)
|48
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 495 x 965
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Scope of supply
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Auru- ja imemisfunktsiooniga toru: 2 tk., 505 mm
- Põrandaotsik: 300 mm
- Auru- ja imemisvoolik auru- ja imemispüstoliga: 4 m
- Käeotsiku kummiribad: 150 mm
- Põrandaotsiku kummiribad: 300 mm
- Käsiotsik: 150 mm
- Detailnõel/adapter praonõela jaoks: 185 mm
- Pikendus punktipritsi jaoks: 140 mm
- Kolmnurkne otsik käe- ja põrandapühkimiseks nurkades
- Väike ümmargune harjas, roostevaba teras: 1 tk.
- Väike ümmargune harjas, messing: 1 tk.
- Väike ümmargune harjas, Pekalon (must): 1 tk.
- Lükkesang
- Tarvikute hoiukast (eemaldatav)
Seadmed
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Korpus: Roostevaba teras
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Ekraan
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kolmeastmeline)
- Turvalukk auru püstolil
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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