Auruimuril SGV 8/5 on kõik vajalik olemas. Äärmiselt kasutajasõbralikul auruimuril on praktiline keemiline ja isepuhastusfunktsioon, mis tagab täieliku hügieeni ja puhtuse. Lisaks sellele on masinat lihtne ja mugav kasutada. Tänu lülitile Easy Operation, ergonoomilisele päästikuga käepidemele aurujoa juhtimiseks ja imemisfunktsioonidele on masina kasutama õppimine äärmiselt lihtne. Kõiki funktsioone saab kiiresti, lihtsasti ja otse töötamise ajal juhtida. Kaasaegne ökorežiim eco!efficiency ei aita mitte ainult kulusid säästa. See võimaldab hõlpsasti töötada ka müratundlikel aladel. Lisatarvikuid saab hoiustada otse seadmel, kus need on kaitstud tolmu eest ja on alati käepärast.