Aurutolmuimeja SGV 8/5 Classic
Omadused ja tulu
Auru- ja imemisvoolik auru- ja imemispüstoliga
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarnekomplektis on lai valik lisatarvikuid
Ergonoomiline ja kergesti transporditav
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aururõhk (bar)
|max. 8
|Kütteväljund (W)
|3000
|Kuumenemisaeg (min)
|7
|Boileri temperatuur (°C)
|max. 173
|Kuuma vee temperatuur (°C)
|70 - 173
|Täitevoolik (l)
|5,6
|Heitvee mahuti (l)
|5
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|39
|Kaal, sh pakend (kg)
|50,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Sisse/välja lüliti, külma vee / imemisrežiim, auru / kuuma vee / külma vee / imemisrežiim.
Scope of supply
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Auru- ja imemisfunktsiooniga toru: 2 tk., 505 mm
- Põrandaotsik: 300 mm
- Auru- ja imemisvoolik auru- ja imemispüstoliga: 4 m
- Käeotsiku kummiribad: 150 mm
- Põrandaotsiku kummiribad: 300 mm
- Käsiotsik: 150 mm
- Detailnõel/adapter praonõela jaoks: 185 mm
- Pikendus punktipritsi jaoks: 140 mm
- Väike ümmargune harjas, roostevaba teras: 1 tk.
- Väike ümmargune harjas, messing: 1 tk.
- Väike ümmargune harjas, Pekalon (must): 1 tk.
- Lükkesang
- Tarvikute hoiukast (eemaldatav)
Seadmed
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Korpus: Roostevaba teras
- Seadmel asuv kaablihoidik
- LED-indikaator
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kolmeastmeline)
- Turvalukk auru püstolil
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.