Aurutolmuimeja SGV 8/5 Classic

Omadused ja tulu
Auru- ja imemisvoolik auru- ja imemispüstoliga
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarnekomplektis on lai valik lisatarvikuid
Ergonoomiline ja kergesti transporditav
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aururõhk (bar) max. 8
Kütteväljund (W) 3000
Kuumenemisaeg (min) 7
Boileri temperatuur (°C) max. 173
Kuuma vee temperatuur (°C) 70 - 173
Täitevoolik (l) 5,6
Heitvee mahuti (l) 5
Kaabli pikkus (m) 7,5
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 50
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 39
Kaal, sh pakend (kg) 50,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Sisse/välja lüliti, külma vee / imemisrežiim, auru / kuuma vee / külma vee / imemisrežiim.

Scope of supply

  • Aurutorude kogus: 2 tk.
  • Auru- ja imemisfunktsiooniga toru: 2 tk., 505 mm
  • Põrandaotsik: 300 mm
  • Auru- ja imemisvoolik auru- ja imemispüstoliga: 4 m
  • Käeotsiku kummiribad: 150 mm
  • Põrandaotsiku kummiribad: 300 mm
  • Käsiotsik: 150 mm
  • Detailnõel/adapter praonõela jaoks: 185 mm
  • Pikendus punktipritsi jaoks: 140 mm
  • Väike ümmargune harjas, roostevaba teras: 1 tk.
  • Väike ümmargune harjas, messing: 1 tk.
  • Väike ümmargune harjas, Pekalon (must): 1 tk.
  • Lükkesang
  • Tarvikute hoiukast (eemaldatav)

Seadmed

  • Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
  • Korpus: Roostevaba teras
  • Seadmel asuv kaablihoidik
  • LED-indikaator
  • Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kolmeastmeline)
  • Turvalukk auru püstolil
Aurutolmuimeja SGV 8/5 Classic
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.