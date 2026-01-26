SG 4/4 on kompaktne ja vastupidav aurupesur, mis on suure võimsusega ja tagab sertifitseeritud desinfitseerimise*. 4 bar aururõhk tagab optimaalse puhastuse. Lõputult reguleeritav aurujuga ja funktsioon VapoHydro (auru küllastuse reguleerimine) võimaldavad masinat ideaalselt kohandada igaks puhastustoiminguks. Kahe paagiga süsteemi saab igal ajal taastäita ning see tagab nii kiire kuumutusaja kui ka katkestusteta töö. Temperatuuriindikaator aitab tagada optimaalsed puhastustulemused. See äärmiselt mitmekülgne masin puhastab ilma kemikaalideta. Masina lai lisatarvikute pakett sisaldab kahte põrandaotsakut (abrasiivseks ja hügieeniliseks puhastuseks), integreeritud hoidikut lisatarvikutele, integreeritud juhtmekonksu ja sissetõmmatavat toru, et tagada ruumisäästlik hoiustamine. (*Vastavalt standardile EN 16615, PVC-põrand, masin: SG 4/4 (ribidega põrandaotsak, 30 cm/sek, maksimaalne aururõhk, min. VapoHydro), testbakter: Enterococcus hirae ATCC 10541, testviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara, hiirte noroviirus, adenoviirus).