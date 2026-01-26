Aurupesur SG 4/4
4 bar aururõhuga kompaktne aurupesur SG 4/4. Lõputult reguleeritav aurujuga ja funktsioon VapoHydro tagavad ideaalsed puhastustulemused ilma kemikaale kasutamata.
SG 4/4 on kompaktne ja vastupidav aurupesur, mis on suure võimsusega ja tagab sertifitseeritud desinfitseerimise*. 4 bar aururõhk tagab optimaalse puhastuse. Lõputult reguleeritav aurujuga ja funktsioon VapoHydro (auru küllastuse reguleerimine) võimaldavad masinat ideaalselt kohandada igaks puhastustoiminguks. Kahe paagiga süsteemi saab igal ajal taastäita ning see tagab nii kiire kuumutusaja kui ka katkestusteta töö. Temperatuuriindikaator aitab tagada optimaalsed puhastustulemused. See äärmiselt mitmekülgne masin puhastab ilma kemikaalideta. Masina lai lisatarvikute pakett sisaldab kahte põrandaotsakut (abrasiivseks ja hügieeniliseks puhastuseks), integreeritud hoidikut lisatarvikutele, integreeritud juhtmekonksu ja sissetõmmatavat toru, et tagada ruumisäästlik hoiustamine. (*Vastavalt standardile EN 16615, PVC-põrand, masin: SG 4/4 (ribidega põrandaotsak, 30 cm/sek, maksimaalne aururõhk, min. VapoHydro), testbakter: Enterococcus hirae ATCC 10541, testviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara, hiirte noroviirus, adenoviirus).
Omadused ja tulu
Sertifitseeritud ja äärmiselt tõhus puhastusPindade desinfitseerimine standardi EN 16615 kohaselt on tõendatud välise labori poolt. Efektiivsuse spektril tase PLUS, bakteritsiidne ja hävitab ka ümbrisega viirused. Testbakterid: Enterococcus hirae, modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara, hiirte noroviirus, adenoviirus.
Desinfitseerimine ilma kemikaalidetaRessursisäästlik ja jääkideta, kuna puhastamine toimub vaid veega. Maksimaalselt ohutu, kuna multiresistentsete pisikute teket ei toimu. Pinnasõbralik puhastamine ilma kemikaalideta.
2 paagiga süsteemPuhta vee paaki saab pidevalt täita, kuna katel ja paak on eraldatud. Kuna seade kuumutab korraga vaid osa kogu paagis olevast veest, võtab püsiva aurujoa tekkimine väga vähe aega. Kuna aurupesuri SG 4/4 paagi kogumaht on üle 4 liitri, võimaldab see pikki ja pausideta tööperioode.
VapoHydro
- Tänu funktsioonile VapoHydro saab aurutaset vastavalt puhastatavale pinnale reguleerida.
- Lisaks aururõhu reguleerimisele saab vastavalt soovile reguleerida ka väljutatav vee küllastust — aurust kuni kuuma veeni.
- Kuuma vee joa abil saab tõhusalt lahustada isegi ka kõige tõrksama mustuse.
Lisatarvikute hoidik
- Integreeritud hoidik võimaldab seadmel hoiustada erinevaid lisatarvikuid.
- Väikesed tarvikud on alati ohutult hoiustatud ja ei kao ära.
- Seadme tagaosas saab hoiustada isegi torusid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Katla maht (l)
|2,4
|Paagi maht (l)
|2
|Aururõhk (bar)
|max. 4
|Kütteväljund (W)
|2300
|Kuumenemisaeg (min)
|9
|Boileri temperatuur (°C)
|max. 145
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Käsinotsik koos harjaga: 165 mm
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 505 mm
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2 m
- Põrandanotsik ribidega: 320 mm
- Põrandanotsik harjastega: 310 mm
- Täitekorpus
- Auru- ja imemisfunktsiooniga toru: 2 tk.
- Froteekate käeotsikule
- Põranduotsiku riie (frotee, 400x200 mm)
- Põranduotsiku riie (frotee, 480x270 mm)
Seadmed
- Paak: Võimalik täita igal ajal
- Ergonoomiline kandesang
- Survedüüs
- lühike Punktjoaotsik
- pikk Auru/imemisvoolik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Funktsioon VapoHydro
- Lõpmatult muudetav auru küllastus
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (lõpmatult muutuv)
- Turvalukk aurukatlal
- Turvalukk auru püstolil
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekülgne ning kasutatav kõrge hügieeninõuetega kohtades
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.