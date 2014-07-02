Messingharjastega ümarharjade komplekt

Messingharjastega ümarharjade komplekt raske ja sissesööbinud mustuse eemaldamiseks. Ideaalne tundlikele pindadele.

Messingharjastega ümmarguste harjade komplekt tõrksa ja paakunud mustuse eemaldamiseks näiteks ahjurestidelt või ahjudest. Metallharjastega puhastushari täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks koos aurupesuritega. Märkus: ei sobi tundlikele pindade, näiteks puidu või plastmassi puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Messingharjad
  • Tugevad harjad tõrksa mustuse hõlpsaks eemaldamiseks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 40 x 26 x 26
Kasutusvaldkonnad
  • Grillid
  • Ahi
  • Eemaldab ka tõrksa mustuse
Lisatarvikud