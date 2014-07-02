Messingharjastega ümarharjade komplekt
Messingharjastega ümarharjade komplekt raske ja sissesööbinud mustuse eemaldamiseks. Ideaalne tundlikele pindadele.
Messingharjastega ümmarguste harjade komplekt tõrksa ja paakunud mustuse eemaldamiseks näiteks ahjurestidelt või ahjudest. Metallharjastega puhastushari täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks koos aurupesuritega. Märkus: ei sobi tundlikele pindade, näiteks puidu või plastmassi puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Messingharjad
- Tugevad harjad tõrksa mustuse hõlpsaks eemaldamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|40 x 26 x 26
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Grillid
- Ahi
- Eemaldab ka tõrksa mustuse