Messingharjastega ümmarguste harjade komplekt tõrksa ja paakunud mustuse eemaldamiseks näiteks ahjurestidelt või ahjudest. Metallharjastega puhastushari täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks koos aurupesuritega. Märkus: ei sobi tundlikele pindade, näiteks puidu või plastmassi puhastamiseks.