Oma 85 °C kuuma vee taluvuse ja suurepäraste sooritusnäitajatega on meie soojenduseta HD 10/15–4 Cage Food kõrgsurvepesur ideaalne toiduainetööstuses kasutamiseks. Selle vastupidav raam on roostevabast terasest. Survevoolik ja rattakummid on jäljevabast materjalist. Kõik veega kokku puutuvad osad on toiduohutud. Seade vastab ka kõige rangematele hügieenieeskirjadele, olgu see siis köökides, külmhoonetes või ladudes. Samuti avaldab see muljet oma uuendusliku tehnoloogiaga. Uuenduslik EASY!Force HD pesupüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks ja võimaldada seadet vaevatult pikema aja vältel kasutada. Tänu uutele patenteeritud EASY!Lock kiirvabastuslukkudele on seadme ülesseadmine ja kokkupanek kiire, võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega lausa viis korda kiirem, ning need on täpselt sama vastupidavad ja sama tugeva konstruktsiooniga.