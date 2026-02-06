Kõrgsurvepesur HD 10/15-4 Cage Food
150 baarise töörõhuga DH 10/15–4 Cage Food kõrgsurvepesur. Kõik veega kokku puutuvad osad on toiduohutud. See muudab seadme kasutatavaks toiduainetööstuses.
Oma 85 °C kuuma vee taluvuse ja suurepäraste sooritusnäitajatega on meie soojenduseta HD 10/15–4 Cage Food kõrgsurvepesur ideaalne toiduainetööstuses kasutamiseks. Selle vastupidav raam on roostevabast terasest. Survevoolik ja rattakummid on jäljevabast materjalist. Kõik veega kokku puutuvad osad on toiduohutud. Seade vastab ka kõige rangematele hügieenieeskirjadele, olgu see siis köökides, külmhoonetes või ladudes. Samuti avaldab see muljet oma uuendusliku tehnoloogiaga. Uuenduslik EASY!Force HD pesupüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks ja võimaldada seadet vaevatult pikema aja vältel kasutada. Tänu uutele patenteeritud EASY!Lock kiirvabastuslukkudele on seadme ülesseadmine ja kokkupanek kiire, võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega lausa viis korda kiirem, ning need on täpselt sama vastupidavad ja sama tugeva konstruktsiooniga.
Omadused ja tulu
Vastab enamikele rangetele hügieeninõudmisteleRoostevaba teras Kõik veega kokkupuutuvad osad on valmistatud erilisest, toiduainetööstuse nõuetele vastavast messingist.
Eriti tõhus puhastusEdastuspump sisselasutemperatuurile kuni 85 °C. Sobib kasutamiseks kloori sisaldava pesuainega RM 734.
HügieeninõudedJälgi mitte jättev ja hõlpsasti manööverdatav. Toiduainetööstuse nõuetele vastav jälgi mitte jättev survevoolik.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|440 - 990
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 85
|Töörõhk (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|6,4
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|78,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|86,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|650 x 521 x 1100
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Food
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Toiduainetööstuses kasutatav versioon
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
- Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: 5 l
- Survekatkestus
- Suletud torujas raam, millel on kinnituskoht kraana konksu jaoks
