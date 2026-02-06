Kõrgsurvepesur HD 10/16-4 Cage Ex
Plahvatuskindla disainiga kõrgsurvepesur HD 10/16–4 Cage Ex on loodud spetsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks. Töörõhk 160 baari, mis vastab 1000 l/h veevoolu hulgale.
Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad näevad ette spetsiifiliste komponentide ja materjalide kasutamist. Meie HD 10/16–4 Cage Ex kõrgsurvepesur vastab neile nõuetele ja täidab oma plahvatuskindla disainiga ka kõige karmimaid ohutuseeskirju. Seadmel on 160 baarine töörõhk ja ca 1000 l/h veevoolu hulk, mis muudab selle sobivaks laias valikus puhastustöödeks. Lisaks sellele sisaldab see erakordseid tehnilisi uuendusi, mis muudavad puhastamise vaevatuks ja viivad seadme kasutuse hoopis uuele tasemele – nendeks on EASY!Force kõrgsurvepüstol ja EASY!Lock kiirvabastuslukud. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukud muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. HD 10/16–4 Cage Ex ühendab endas suurima võimaliku ohutuse, laitmatu puhastussoorituse ja vastupidava tehnoloogia.
Omadused ja tulu
Pulbervärviga värvitud raam, elektrijuhtivusegaVastupidav torujas terasraam Integreeritud kinnituspunkt kraanale Kaitseb masinat kahjustuste eest.
Plahvatuskindel disainHästi juhitavad kummirattad. Pinna temperatuur jääb alati alla 200 °C.
Võimas ja vastupidavMadalate pööretega töötav 4-taktiline õhkjahutusega elektrimootor. Vastupidav messingist silindripea ja keraamiline kolb. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Töökindlus
- Puhta vee filter kaitseb masinaosasid. Filtrit saab tööriistade abita eemaldada ja puhastada.
- Kaitseb pumpa kuivkäitamise eest.
- Puhastusvahendi imemissüsteem tõrksale mustusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|1000
|sisendtemperatuur (°C)
|50
|Töörõhk (bar/MPa)
|160 / 16
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|220 / 22
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|122,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|131,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|980 x 720 x 1100
Scope of supply
- Pesupüstol: Kaitse EASY!Force Ex
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
- Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
- Roostevabast terasest pihustustoru, elektrijuhitavusega: 1050 mm
- Survedüüs
- Kõrgsurve pihustustoru
Seadmed
- Survekatkestus
- Atex tsoon
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
