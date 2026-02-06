Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad näevad ette spetsiifiliste komponentide ja materjalide kasutamist. Meie HD 10/16–4 Cage Ex kõrgsurvepesur vastab neile nõuetele ja täidab oma plahvatuskindla disainiga ka kõige karmimaid ohutuseeskirju. Seadmel on 160 baarine töörõhk ja ca 1000 l/h veevoolu hulk, mis muudab selle sobivaks laias valikus puhastustöödeks. Lisaks sellele sisaldab see erakordseid tehnilisi uuendusi, mis muudavad puhastamise vaevatuks ja viivad seadme kasutuse hoopis uuele tasemele – nendeks on EASY!Force kõrgsurvepüstol ja EASY!Lock kiirvabastuslukud. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukud muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. HD 10/16–4 Cage Ex ühendab endas suurima võimaliku ohutuse, laitmatu puhastussoorituse ja vastupidava tehnoloogia.