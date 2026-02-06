Kõrgsurvepesur HD 16/15-4 Cage Plus
Tänu oma 150 baarisele töörõhule ja 1600 l/h veevoolu hulgale on HD 16/15–4 Cage Plus survepesur eriti sobiv rohket vett nõudvateks puhastustöödeks põllumajanduses ja ehitustel.
Olgu see siis suurtel ehitusplatsidel, kaevetöödel, kivimurdudes või põllumajanduses, meie kolmefaasilise süsteemiga HD 16/15–4 Cage Plus külma vee kõrgsurvepesur saab oma 150 baarise veesurvega ideaalselt hakkama kõigi rohket vett nõudvate rakendustega. Seadmel on Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump, tänu millele on selle veevoolu hulk kuni 1600 l/h. Uuendused nagu EASY!Force kõrgsurvepüstol ja patenteeritud EASY!Lock kiirvabastuslukk tagavad suurepärase kasutusmugavuse. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukud muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Torkekindlad rattakummid tagavad seadme lihtsa manööverdamise ka ebaühtlasel pinnal.
Omadused ja tulu
Puuri raamVastupidava, toruja välisraamiga Integreeritud tõstekoht kraana külge kinnitamiseks ja lisatarvikute hoidik. Kaitseb masinat kahjustuste eest.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.Lekkekaitse ja sujuvkäivitus Üle- ja alapingekaitse Kaitse kahefaasilise lühise eest
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.Suur mobiilsus tänu kokkupandavale lükkesangale ja torkekindlatele rehvidele. Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
Vastupidav ja tugev
- Eriti suured väntvõllid ja tugevate kuullaagritega kepsud.
- Vastupidav messingist silindripea ja keraamiline kolb.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1600
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|190 / 19
|Ühendusvõimsus (kW)
|7,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|106,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|116
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Kõrgsurve pihustustoru
- Servojuhtimine
Seadmed
- Survekatkestus
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
Kasutusvaldkonnad
- Äärmusliku mustuse kõrgsurvega puhastamiseks põllumajanduses ja ehitustel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.