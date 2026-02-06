Olgu see siis suurtel ehitusplatsidel, kaevetöödel, kivimurdudes või põllumajanduses, meie kolmefaasilise süsteemiga HD 16/15–4 Cage Plus külma vee kõrgsurvepesur saab oma 150 baarise veesurvega ideaalselt hakkama kõigi rohket vett nõudvate rakendustega. Seadmel on Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump, tänu millele on selle veevoolu hulk kuni 1600 l/h. Uuendused nagu EASY!Force kõrgsurvepüstol ja patenteeritud EASY!Lock kiirvabastuslukk tagavad suurepärase kasutusmugavuse. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukud muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Torkekindlad rattakummid tagavad seadme lihtsa manööverdamise ka ebaühtlasel pinnal.