Kõrgsurvepesur HD 20/15-4 Cage Plus
Tohutu veevooluhulgaga 2000 l/h ja töörõhuga 150 baari on meie kuumutuseta kõrgsurvepesur HD 20 / 15-4 Cage Plus muljetavaldav veemahukate rakenduste korral.
Meie kolmefaasilisel voolul töötav külma vee kõrgsurvepesur HD 20 / 15-4 Cage Plus koos uuendusliku väntvõllipumbatehnikaga on ette nähtud kõige suurema mustuse tõhusaks eemaldamiseks põllumajanduses või ehitussektoris, mis on sageli võimalik ainult suure koguse veega. See võimaldab tohu suurt loputusmahtu kuni 2000 liitrit tunnis töörõhul 150 baari. See väga vastupidav masin, mis on tänu torkekindlatele rehvidele ka äärmiselt mobiilne, on eriti muljetavaldav suurt võimsust nõudval tööl keerulisel maastikul. Meie patenteeritud kiirvabastatavad kinnitid EASY!Lock võimaldavad ka kiiret seadistamist ja demonteerimist – tavaliste kruviühendustega võrreldes viis korda kiiremini – kuigi need on nii sama tugevad kui ka vastupidavad. HD 20 / 15-4 Cage Plus: erimasin erinõuetele.
Omadused ja tulu
Puuri raamVastupidava, toruja välisraamiga Integreeritud tõstekoht kraana külge kinnitamiseks ja lisatarvikute hoidik. Kaitseb masinat kahjustuste eest.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.Lekkekaitse ja sujuvkäivitus Üle- ja alapingekaitse Kaitse kahefaasilise lühise eest
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.Suur mobiilsus tänu kokkupandavale lükkesangale ja torkekindlatele rehvidele. Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
Vastupidav ja tugev
- Eriti suured väntvõllid ja tugevate kuullaagritega kepsud.
- Vastupidav messingist silindripea ja keraamiline kolb.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 2000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|190 / 19
|Ühendusvõimsus (kW)
|11,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|118
|Kaal, sh pakend (kg)
|127,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Kõrgsurve pihustustoru
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
Kasutusvaldkonnad
- Äärmusliku mustuse kõrgsurvega puhastamiseks põllumajanduses ja ehitustel
