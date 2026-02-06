Meie kolmefaasilisel voolul töötav külma vee kõrgsurvepesur HD 20 / 15-4 Cage Plus koos uuendusliku väntvõllipumbatehnikaga on ette nähtud kõige suurema mustuse tõhusaks eemaldamiseks põllumajanduses või ehitussektoris, mis on sageli võimalik ainult suure koguse veega. See võimaldab tohu suurt loputusmahtu kuni 2000 liitrit tunnis töörõhul 150 baari. See väga vastupidav masin, mis on tänu torkekindlatele rehvidele ka äärmiselt mobiilne, on eriti muljetavaldav suurt võimsust nõudval tööl keerulisel maastikul. Meie patenteeritud kiirvabastatavad kinnitid EASY!Lock võimaldavad ka kiiret seadistamist ja demonteerimist – tavaliste kruviühendustega võrreldes viis korda kiiremini – kuigi need on nii sama tugevad kui ka vastupidavad. HD 20 / 15-4 Cage Plus: erimasin erinõuetele.