Välja töötatud spetsiaalselt toiduainetetööstusele: kuumutuseta kõrgsurvepesur HD 7/10 CXF. Kõrgkvaliteetse varustusega Compact klassi tippmudeli püstine ja erakordselt tugev ehitusstiil avaldab muljet suure mobiilsusega, hõlpsa käitamisega ja selle üksikute komponentide pika kasutuseaga. Kõrgsurvepüstoliga EASY!Force, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada kasutaja rakendatavat hoidmisjõudu nullini, samuti kiirvabastatavate kinnititega EASY!Lock, mis muudavad ülesseadmise ja demonteerimise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühendustega, on masinat väga mugav kasutada. Lisafunktsioonid, mis teevad kasutaja jaoks töö veel mugavamaks, on Servo Control, mis tagab pritsimise kiireks reguleerimiseks pideva veevoolu ja rõhu reguleerimise otse päästikupüstolil ja kolmikotsikul. Tänu puhastusvahendi doseerimisventiilile saab kõrgsurvejoale lisada puhastusvahendeid madala rõhu vahemikus. Hulk kasulikke detaile, näiteks piisavalt suur hoiuruum tarvikutele, kaablihoidik, pesa pihustile ja sisseehitatud voolikutrummel kuuluvad samuti täiskomplekti.