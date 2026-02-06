Kõrgsurvepesur HD 7/10 CXF
Kuumutuseta kompaktne kõrgsurvepesur HD 7/10 CXF. Ette nähtud universaalseks kasutamiseks toiduainetetööstuses ning varustatud Servo Controli ja sisseehitatud voolikurulliga.
Välja töötatud spetsiaalselt toiduainetetööstusele: kuumutuseta kõrgsurvepesur HD 7/10 CXF. Kõrgkvaliteetse varustusega Compact klassi tippmudeli püstine ja erakordselt tugev ehitusstiil avaldab muljet suure mobiilsusega, hõlpsa käitamisega ja selle üksikute komponentide pika kasutuseaga. Kõrgsurvepüstoliga EASY!Force, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada kasutaja rakendatavat hoidmisjõudu nullini, samuti kiirvabastatavate kinnititega EASY!Lock, mis muudavad ülesseadmise ja demonteerimise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühendustega, on masinat väga mugav kasutada. Lisafunktsioonid, mis teevad kasutaja jaoks töö veel mugavamaks, on Servo Control, mis tagab pritsimise kiireks reguleerimiseks pideva veevoolu ja rõhu reguleerimise otse päästikupüstolil ja kolmikotsikul. Tänu puhastusvahendi doseerimisventiilile saab kõrgsurvejoale lisada puhastusvahendeid madala rõhu vahemikus. Hulk kasulikke detaile, näiteks piisavalt suur hoiuruum tarvikutele, kaablihoidik, pesa pihustile ja sisseehitatud voolikutrummel kuuluvad samuti täiskomplekti.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Hügieeninõuded
- Integreeritud voolikurull toiduainetööstuse nõuetele vastava survevooliku ja vastupidavate hallide ratastega.
- Vee sissevõtutemperatuur on kuni 80°C.
- Abrasioonikindlad hallid rattad.
Praktiline puhastusainete süsteem
- Puhastusvahendi imemissüsteem tõrksale mustusele.
- Vajaduse korral saab kasutada kõrgsurvevahusüsteemi "Inno Foam Set".
Servojuhtimine
- Tundlike pindade õrn puhastamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|250 - 700
|sisendtemperatuur (°C)
|80
|Töörõhk (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|120 / 12
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|36,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|39
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|360 x 400 x 925
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Food
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Toiduainetööstuses kasutatav versioon
- Roostevabast terasest pihustustoru: 840 mm
- Servojuhtimine
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
