HD 7/18-4 Classic mudelil on kõrgtehnoloogiline kolmefaasiline mootor, mis täidab kõiki peamiseid puhastusülesandeid 700 l/h veevooluga. Kvaliteetsed komponendid garanteerivad maksimaalse töökorra ja vastupidavuse. Vähese hooldusega, kasutajasõbralik masin võimaldab täieliku juurdepääsu kõikidele olulistele komponentidele. Lühem puhastusaeg garanteerib suurema kasu koos ideaalsete puhastustulemustega. Masin töötab intuitiivselt ja on seetõttu eriti kasutajasõbralik. Kompaktsed mõõtmed ja väike kaal aitavad samuti kaasa kõrgsurvepesuri lihtsale käsitsemisele. Avar hoiuruum on mõeldud pihustile, otsikule ja teistele tarvikutele.