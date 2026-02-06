Kõrgsurvepesur HD 7/18-4 Classic
Kindel, vähese hooldusega kolmefaasiline HD 7/18-4 kõrgsurvepesur. Jõulise väntvõlli-pumba, krobelise keraamilise kolvi, uuendusliku tihendustehnoloogia ja 700 l/h veevooluga.
HD 7/18-4 Classic mudelil on kõrgtehnoloogiline kolmefaasiline mootor, mis täidab kõiki peamiseid puhastusülesandeid 700 l/h veevooluga. Kvaliteetsed komponendid garanteerivad maksimaalse töökorra ja vastupidavuse. Vähese hooldusega, kasutajasõbralik masin võimaldab täieliku juurdepääsu kõikidele olulistele komponentidele. Lühem puhastusaeg garanteerib suurema kasu koos ideaalsete puhastustulemustega. Masin töötab intuitiivselt ja on seetõttu eriti kasutajasõbralik. Kompaktsed mõõtmed ja väike kaal aitavad samuti kaasa kõrgsurvepesuri lihtsale käsitsemisele. Avar hoiuruum on mõeldud pihustile, otsikule ja teistele tarvikutele.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevEriti suured väntvõllid ja tugevate kuullaagritega kepsud. Keraamilised kolvid väiksema kulumise jaoks. Kõrgtehnoloogilised tihenduspakendid pikemateks tööperioodideks.
Eriti lihtne hooldadaSuurelt lahtikäiv masinakaas lihtsaks juurdepääsuks kõikidele teeninduse ja hooldusega seotud komponentidele. Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks. Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
Paremad puhastustulemusedPatenteeritud Kärcheri lapikud jugaotsikud: kuni 40 protsenti suurem survejõud kui traditsioonilistel otsikutel. Suur pindade katvus ja põhjalik mustuse eemaldus.
Esmaklassiline mobiilsus
- Suured rattad ja ergonoomiline lükkesang tagavad optimaalse liikuvuse pööramisel ja lihtsa käsitsemise.
- Volditav lükkesang võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|520 - 700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|70 - 180 / 7 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar)
|220
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,9
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|56
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Roostevabast terasest pihustustoru: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Väändumisvastane süsteem
- Survekatkestus
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Töökodade puhastamine
- Teenindusjaamade puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.