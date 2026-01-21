Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic

Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic üllatab oma 900 l/h veevoolu hulga, keraamilise kolviga väntvõll-pumba, optimaalse tihendustehnoloogia ja pikkade hooldusintervallidega.

HD 9/18-4 Cage Classic masin, mille veevool on umbes 900 liitrit tunnis, on kõige võimsam kõrgsurvepesur HD Cage Classic valikus. See 4-pooluselise mootoriga, kolmefaasiline masin on mõeldud pikaajaliseks tööks ja maksimaalse puhastustulemuse jaoks, ning sel on palju kvaliteetseid, vastupidavaid komponente nagu keraamilise kolviga väntvõll-pumo või nutikas tihendustehnoloogia. Vastupidaval kõrgsurvepesuril on lisaks paindumatu raamkonstruktsioon, mis kaitseb effektiivselt välismõjude eest. Nutikas töökontseptsioon tagab mugava ja turvalise töö. Masina seinale kinnitamise võimalus on praktiline, tööd lihtsustav omadus. Lisaks on kõik vajalikud komponendid lihtsasti ligipääsetavad ja hooldussõbralikud. HD 9/18-4 Cage Classic pikad hooldusintervallid võtavad kokku selle väga kindla ja jõulise masina omadused.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic: Kauakestev ja usaldusväärne
Kauakestev ja usaldusväärne
4-pooluseline elektrimootor Messingist silindripea ja keraamiline kolb Vastupidav väntvõlliga pump lisa termostaatklapiga
Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic: Vastupidav ja kindel
Vastupidav ja kindel
Tugev toruraam tagab seadme parima kaitse Integreeritud kandesang
Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic: Hooldussõbralik
Hooldussõbralik
Suurepärane ligipääs kõikidele vajalikele osadele Suur vee sisselaskefilter sujuvamaks tööks
Mitmekülge
  • Seadet saab hoida nii maas kui ka seinal
  • Praktiline pesupüstoli hoiustamine koos automaatse väljalülitusega (Total Stop, valikuline)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 450 - 900
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 70 - 180 / 7 - 18
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 250 / 25
Ühendusvõimsus (kW) 5,9
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 52,2
Kaal, sh pakend (kg) 64,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 625 x 500 x 360

Scope of supply

  • Pesupüstol: Standard
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Roostevabast terasest pihustustoru: 600 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Töökodade puhastamine
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
