HD 9/18-4 Cage Classic masin, mille veevool on umbes 900 liitrit tunnis, on kõige võimsam kõrgsurvepesur HD Cage Classic valikus. See 4-pooluselise mootoriga, kolmefaasiline masin on mõeldud pikaajaliseks tööks ja maksimaalse puhastustulemuse jaoks, ning sel on palju kvaliteetseid, vastupidavaid komponente nagu keraamilise kolviga väntvõll-pumo või nutikas tihendustehnoloogia. Vastupidaval kõrgsurvepesuril on lisaks paindumatu raamkonstruktsioon, mis kaitseb effektiivselt välismõjude eest. Nutikas töökontseptsioon tagab mugava ja turvalise töö. Masina seinale kinnitamise võimalus on praktiline, tööd lihtsustav omadus. Lisaks on kõik vajalikud komponendid lihtsasti ligipääsetavad ja hooldussõbralikud. HD 9/18-4 Cage Classic pikad hooldusintervallid võtavad kokku selle väga kindla ja jõulise masina omadused.