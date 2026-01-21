Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic
Kõrgsurvepesur HD 9/18-4 Cage Classic üllatab oma 900 l/h veevoolu hulga, keraamilise kolviga väntvõll-pumba, optimaalse tihendustehnoloogia ja pikkade hooldusintervallidega.
HD 9/18-4 Cage Classic masin, mille veevool on umbes 900 liitrit tunnis, on kõige võimsam kõrgsurvepesur HD Cage Classic valikus. See 4-pooluselise mootoriga, kolmefaasiline masin on mõeldud pikaajaliseks tööks ja maksimaalse puhastustulemuse jaoks, ning sel on palju kvaliteetseid, vastupidavaid komponente nagu keraamilise kolviga väntvõll-pumo või nutikas tihendustehnoloogia. Vastupidaval kõrgsurvepesuril on lisaks paindumatu raamkonstruktsioon, mis kaitseb effektiivselt välismõjude eest. Nutikas töökontseptsioon tagab mugava ja turvalise töö. Masina seinale kinnitamise võimalus on praktiline, tööd lihtsustav omadus. Lisaks on kõik vajalikud komponendid lihtsasti ligipääsetavad ja hooldussõbralikud. HD 9/18-4 Cage Classic pikad hooldusintervallid võtavad kokku selle väga kindla ja jõulise masina omadused.
Omadused ja tulu
Kauakestev ja usaldusväärne4-pooluseline elektrimootor Messingist silindripea ja keraamiline kolb Vastupidav väntvõlliga pump lisa termostaatklapiga
Vastupidav ja kindelTugev toruraam tagab seadme parima kaitse Integreeritud kandesang
HooldussõbralikSuurepärane ligipääs kõikidele vajalikele osadele Suur vee sisselaskefilter sujuvamaks tööks
Mitmekülge
- Seadet saab hoida nii maas kui ka seinal
- Praktiline pesupüstoli hoiustamine koos automaatse väljalülitusega (Total Stop, valikuline)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 900
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|70 - 180 / 7 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|250 / 25
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,9
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|52,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|64,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Roostevabast terasest pihustustoru: 600 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Töökodade puhastamine
- Teenindusjaamade puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.