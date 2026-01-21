Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic
HD Classic sarja kõige võimsam kõrgsurvepesur: HD 9/20-4 Classic, millel on 900 l/h veevool, kolmefaasiline mootor ja keraamilise kolviga väntvõll-pump. Pikemateks hooldusintervallideks
HD 9/20-4 Classic kõrgsurvepesur on HD Classic sarja kõige suurema jõudlusega mudel. Masin töötab kolmefaasilise vooluga ning sel on muljetavaldav 900 l/h veevool, ja seda iseloomustab vastupidavus. Kõik komponendid on loodud pikaajaliseks kasutuseks. Intuitiivne töökord, kompaktsed mõõtmed ja väike kaal garanteerivad mugava kasutuse. Kõrgsurvepesur pakub otse masinal rikkalikult hoiuruumi otsiku, pihusti ja muude tarvikute jaoks. HD 9/20-4 Classic avaldab muljet ka efektiivsuse osas: lühem puhastusaeg garanteerib suurema kasu. Hooldussõbralikkus on lisaboonus. Masinal on kerge juurdepääs kõikidele olulistele masinaosadele.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevEriti suured väntvõllid ja tugevate kuullaagritega kepsud. Keraamilised kolvid väiksema kulumise jaoks. Kõrgtehnoloogilised tihenduspakendid pikemateks tööperioodideks.
Eriti lihtne hooldadaSuurelt lahtikäiv masinakaas lihtsaks juurdepääsuks kõikidele teeninduse ja hooldusega seotud komponentidele. Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks. Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
Paremad puhastustulemusedPatenteeritud Kärcheri lapikud jugaotsikud: kuni 40 protsenti suurem survejõud kui traditsioonilistel otsikutel. Suur pindade katvus ja põhjalik mustuse eemaldus.
Esmaklassiline mobiilsus
- Suured rattad ja ergonoomiline lükkesang tagavad optimaalse liikuvuse pööramisel ja lihtsa käsitsemise.
- Volditav lükkesang võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|520 - 900
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|70 - 200 / 7 - 20
|Maksimaalne rõhk (bar)
|240
|Ühendusvõimsus (kW)
|6,9
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|56
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Roostevabast terasest pihustustoru: 600 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Väändumisvastane süsteem
- Survekatkestus
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Töökodade puhastamine
- Teenindusjaamade puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.