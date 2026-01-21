HD 9/20-4 Classic kõrgsurvepesur on HD Classic sarja kõige suurema jõudlusega mudel. Masin töötab kolmefaasilise vooluga ning sel on muljetavaldav 900 l/h veevool, ja seda iseloomustab vastupidavus. Kõik komponendid on loodud pikaajaliseks kasutuseks. Intuitiivne töökord, kompaktsed mõõtmed ja väike kaal garanteerivad mugava kasutuse. Kõrgsurvepesur pakub otse masinal rikkalikult hoiuruumi otsiku, pihusti ja muude tarvikute jaoks. HD 9/20-4 Classic avaldab muljet ka efektiivsuse osas: lühem puhastusaeg garanteerib suurema kasu. Hooldussõbralikkus on lisaboonus. Masinal on kerge juurdepääs kõikidele olulistele masinaosadele.