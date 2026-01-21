Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic

HD Classic sarja kõige võimsam kõrgsurvepesur: HD 9/20-4 Classic, millel on 900 l/h veevool, kolmefaasiline mootor ja keraamilise kolviga väntvõll-pump. Pikemateks hooldusintervallideks

HD 9/20-4 Classic kõrgsurvepesur on HD Classic sarja kõige suurema jõudlusega mudel. Masin töötab kolmefaasilise vooluga ning sel on muljetavaldav 900 l/h veevool, ja seda iseloomustab vastupidavus. Kõik komponendid on loodud pikaajaliseks kasutuseks. Intuitiivne töökord, kompaktsed mõõtmed ja väike kaal garanteerivad mugava kasutuse. Kõrgsurvepesur pakub otse masinal rikkalikult hoiuruumi otsiku, pihusti ja muude tarvikute jaoks. HD 9/20-4 Classic avaldab muljet ka efektiivsuse osas: lühem puhastusaeg garanteerib suurema kasu. Hooldussõbralikkus on lisaboonus. Masinal on kerge juurdepääs kõikidele olulistele masinaosadele.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic: Vastupidav ja tugev
Vastupidav ja tugev
Eriti suured väntvõllid ja tugevate kuullaagritega kepsud. Keraamilised kolvid väiksema kulumise jaoks. Kõrgtehnoloogilised tihenduspakendid pikemateks tööperioodideks.
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic: Eriti lihtne hooldada
Eriti lihtne hooldada
Suurelt lahtikäiv masinakaas lihtsaks juurdepääsuks kõikidele teeninduse ja hooldusega seotud komponentidele. Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks. Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic: Paremad puhastustulemused
Paremad puhastustulemused
Patenteeritud Kärcheri lapikud jugaotsikud: kuni 40 protsenti suurem survejõud kui traditsioonilistel otsikutel. Suur pindade katvus ja põhjalik mustuse eemaldus.
Esmaklassiline mobiilsus
  • Suured rattad ja ergonoomiline lükkesang tagavad optimaalse liikuvuse pööramisel ja lihtsa käsitsemise.
  • Volditav lükkesang võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 520 - 900
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 70 - 200 / 7 - 20
Maksimaalne rõhk (bar) 240
Ühendusvõimsus (kW) 6,9
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 56
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 709 x 469 x 1000

Scope of supply

  • Pesupüstol: Standard
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Roostevabast terasest pihustustoru: 600 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Väändumisvastane süsteem
  • Survekatkestus
  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Töökodade puhastamine
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
