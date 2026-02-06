Musta värvi HD 5/13 EX Plus Classic Juubeli erimudel avaldab muljet oma vastupidava ehituse ja kvaliteetsete materjalidega. See on varustatud messingust silindripeaga ning terasest tugevdatud kõrgsurvevoolikuga. See tagab väikese kulumise, kõrge vastupidavuse ja suurepärase puhastustulemuse. See võimaldab lihtsat ja põhjalikku puhastust sõidukitele, masinatele ja tööriistadele, samuti hoovidele ja aedadele. Automaatne rõhu vähendamine kaitseb komponente ja pikendab kasutusiga. Muud praktilised eelised hõlmavad voolikupooli hõlpsaks vooliku hoiustamiseks ja integreeritud Home Base'i otsikute hoidmiseks. Võrreldes tavaliste kruvikorkidega on EASY!Lock kiirkinnituste kasutamine kiire ja lihtne, säilitades samas stabiilsuse ja vastupidavuse. Aastapäeva väljaande tarnekomplekti kuuluvad 600-millimeetrine roostevabast terasest pesutoru, vahtupüstol ja eco!Booster – mis pakub 50% suuremat puhastusjõudlust võrreldes Kärcheri standardse lamepihustiga, säästes seeläbi vett, energiat ja aega.