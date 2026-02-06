Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

Tugev ja kompaktne juubeli erimudeli seade: kõrgsurvepesur HD 5/13 EX Plus Classic on ideaalne valik neile, kes hindavad puhastamisel jõudlust ja kvaliteetseid materjale.

Musta värvi HD 5/13 EX Plus Classic Juubeli erimudel avaldab muljet oma vastupidava ehituse ja kvaliteetsete materjalidega. See on varustatud messingust silindripeaga ning terasest tugevdatud kõrgsurvevoolikuga. See tagab väikese kulumise, kõrge vastupidavuse ja suurepärase puhastustulemuse. See võimaldab lihtsat ja põhjalikku puhastust sõidukitele, masinatele ja tööriistadele, samuti hoovidele ja aedadele. Automaatne rõhu vähendamine kaitseb komponente ja pikendab kasutusiga. Muud praktilised eelised hõlmavad voolikupooli hõlpsaks vooliku hoiustamiseks ja integreeritud Home Base'i otsikute hoidmiseks. Võrreldes tavaliste kruvikorkidega on EASY!Lock kiirkinnituste kasutamine kiire ja lihtne, säilitades samas stabiilsuse ja vastupidavuse. Aastapäeva väljaande tarnekomplekti kuuluvad 600-millimeetrine roostevabast terasest pesutoru, vahtupüstol ja eco!Booster – mis pakub 50% suuremat puhastusjõudlust võrreldes Kärcheri standardse lamepihustiga, säästes seeläbi vett, energiat ja aega.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Juubeli erimudel
Juubeli erimudel
eco!Booster õrnaks ja kiireks puhastamiseks Vahtupüstol vahtuva puhastusvahendi lihtsaks pealekandmiseks Tugev roostevabast terasest lans
Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Kõrgekvaliteetsed tarvikud
Kõrgekvaliteetsed tarvikud
Professionaalne pöörlev otsik Tugev kummist voolik terastorustikuga tugevdatud Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga
Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Paljud hoiustusvõimalused
Paljud hoiustusvõimalused
Otsikute hoidik Manuaalne voolikukeeraja Integreeritud kaabli konksud
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
  • Kiire paigaldus ja demonteerimine
  • Kiire tarviku vahetus
  • Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 130
Maksimaalne rõhk (bar) 170
Ühendusvõimsus (kW) 2,7
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 034
Vee etteanne 3/4″
Mobiilsus Käru
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 21
Kaal, sh pakend (kg) 29
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • eco!Booster
  • Pihustusotsik: 600 mm
  • Pesupüstol: Standard
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 8 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
  • Vahutoru

Seadmed

  • Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamiseks
  • Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
  • Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
  • Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.