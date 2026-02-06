Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Tugev ja kompaktne juubeli erimudeli seade: kõrgsurvepesur HD 5/13 EX Plus Classic on ideaalne valik neile, kes hindavad puhastamisel jõudlust ja kvaliteetseid materjale.
Musta värvi HD 5/13 EX Plus Classic Juubeli erimudel avaldab muljet oma vastupidava ehituse ja kvaliteetsete materjalidega. See on varustatud messingust silindripeaga ning terasest tugevdatud kõrgsurvevoolikuga. See tagab väikese kulumise, kõrge vastupidavuse ja suurepärase puhastustulemuse. See võimaldab lihtsat ja põhjalikku puhastust sõidukitele, masinatele ja tööriistadele, samuti hoovidele ja aedadele. Automaatne rõhu vähendamine kaitseb komponente ja pikendab kasutusiga. Muud praktilised eelised hõlmavad voolikupooli hõlpsaks vooliku hoiustamiseks ja integreeritud Home Base'i otsikute hoidmiseks. Võrreldes tavaliste kruvikorkidega on EASY!Lock kiirkinnituste kasutamine kiire ja lihtne, säilitades samas stabiilsuse ja vastupidavuse. Aastapäeva väljaande tarnekomplekti kuuluvad 600-millimeetrine roostevabast terasest pesutoru, vahtupüstol ja eco!Booster – mis pakub 50% suuremat puhastusjõudlust võrreldes Kärcheri standardse lamepihustiga, säästes seeläbi vett, energiat ja aega.
Omadused ja tulu
Juubeli erimudeleco!Booster õrnaks ja kiireks puhastamiseks Vahtupüstol vahtuva puhastusvahendi lihtsaks pealekandmiseks Tugev roostevabast terasest lans
Kõrgekvaliteetsed tarvikudProfessionaalne pöörlev otsik Tugev kummist voolik terastorustikuga tugevdatud Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga
Paljud hoiustusvõimalusedOtsikute hoidik Manuaalne voolikukeeraja Integreeritud kaabli konksud
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
- Kiire paigaldus ja demonteerimine
- Kiire tarviku vahetus
- Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|130
|Maksimaalne rõhk (bar)
|170
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,7
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|034
|Vee etteanne
|3/4″
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|21
|Kaal, sh pakend (kg)
|29
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- eco!Booster
- Pihustusotsik: 600 mm
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 8 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Vahutoru
Seadmed
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamiseks
- Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
- Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
- Hoovide ja aedade puhastamiseks
