Kõrgsurvepesur HD 5/13 EX Plus Classic
See kõrgsurvepesur on vastupidav ja kompaktne masin. Sellel on lihtne disain ja see sisaldab messingist silindripead, pöörlevat otsikut ja voolikupooli.
HD 5/13 EX Plus Classic on vastupidav ja kompaktne 840-millimeetrise roostevabast terasest pesutoruga kõrgsurvepesur. See võimaldab hõlpsalt ja põhjalikult puhastada sõidukeid, masinaid ja tööriistu ning hoove ja aedu. Masin on varustatud messingist silindripea ja kvaliteetse terasvõrkvoolikuga, mis tagavad väikese kulumise ja suure vastupidavuse. Automaatne rõhulangetus kaitseb komponente ja pikendab kasutusiga. Muud praktilised eelised hõlmavad voolikurulli vooliku hõlpsaks hoidmiseks ja integreeritud Home Base'i düüside hoidmiseks. Pöördotsiku abil saab eemaldada isegi kõige tõrksama mustuse. Võrreldes tavaliste keeratavate korkidega on EASY!Lock kiirkinnitused kiired ja lihtsad kasutada, säilitades samas stabiilsuse ja vastupidavuse.
Omadused ja tulu
Low wear and tear and long service lifeKvaliteetne messingust silindripea. Keraamilise kattega roostevabast terasest kolvid. Automaatne rõhu vähendamine.
Kõrgekvaliteetsed tarvikudProfessionaalne pöörlev otsik Tugev kummist voolik terastorustikuga tugevdatud Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga
Paljud hoiustusvõimalusedOtsikute hoidik Manuaalne voolikukeeraja Integreeritud kaabli konksud
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
- Kiire paigaldus ja demonteerimine
- Kiire tarviku vahetus
- Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|130
|Maksimaalne rõhk (bar)
|170
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,7
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|034
|Vee etteanne
|3/4″
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|21
|Kaal, sh pakend (kg)
|28,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Pihustusotsik: 840 mm
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 8 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
Seadmed
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamiseks
- Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
- Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
- Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.