HD 5/13 EX Plus Classic on vastupidav ja kompaktne 840-millimeetrise roostevabast terasest pesutoruga kõrgsurvepesur. See võimaldab hõlpsalt ja põhjalikult puhastada sõidukeid, masinaid ja tööriistu ning hoove ja aedu. Masin on varustatud messingist silindripea ja kvaliteetse terasvõrkvoolikuga, mis tagavad väikese kulumise ja suure vastupidavuse. Automaatne rõhulangetus kaitseb komponente ja pikendab kasutusiga. Muud praktilised eelised hõlmavad voolikurulli vooliku hõlpsaks hoidmiseks ja integreeritud Home Base'i düüside hoidmiseks. Pöördotsiku abil saab eemaldada isegi kõige tõrksama mustuse. Võrreldes tavaliste keeratavate korkidega on EASY!Lock kiirkinnitused kiired ja lihtsad kasutada, säilitades samas stabiilsuse ja vastupidavuse.