Kaasaskantaval survepesuril HD 5/11 P on kompaktne konstruktsioon, see kaalub vähe ja on äärmiselt mobiilne. Masinal on töökindel kolmekolviline telgpump, millel on messingist silindripea. Täiendav kandesang ja pikendatav lükkesang muudavad seadme transportimise ja ruumisäästliku hoiustamise lihtsamaks. Vertikaalseks ja horisontaalseks tööks. Praktiline lisatarvikute hoidik sisaldab otsaku laegast, kruviühendusi (M18 x 1,5) pinnapuhastusotsaku Surface Cleaner jaoks ja praktilist kummipaela kõrgsurvevooliku kindlaks kinnitamiseks. Automaatne rõhualandussüsteem pakub järgmisi eeliseid: see kaitseb komponente, pikendab kasutusiga, vähendab remondi- ja hoolduskulusid ning alandab uue kõrgsurvepüstoli EASY!Force tõmbejõudu. See kasutab ära ka kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks vajalik jõud nulli lähedale. Kiirvabastusega kinnitussüsteem EASY!Lock (mis on samuti uus) võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni viis korda kiiremat püstoli käsitsemist, mõjutamata seejuures kuidagi seadme töökindlust ega vastupidavust.