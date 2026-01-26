Kõrgsurvepesur HD 5/11 P
Kõrgsurvepesur HD 5/11 P on kompaktne, kerge ja mobiilne. Varustus: kandesang, messingist silindripea ja automaatne rõhualandus. Vertikaalseks ja horisontaalseks tööks.
Kaasaskantaval survepesuril HD 5/11 P on kompaktne konstruktsioon, see kaalub vähe ja on äärmiselt mobiilne. Masinal on töökindel kolmekolviline telgpump, millel on messingist silindripea. Täiendav kandesang ja pikendatav lükkesang muudavad seadme transportimise ja ruumisäästliku hoiustamise lihtsamaks. Vertikaalseks ja horisontaalseks tööks. Praktiline lisatarvikute hoidik sisaldab otsaku laegast, kruviühendusi (M18 x 1,5) pinnapuhastusotsaku Surface Cleaner jaoks ja praktilist kummipaela kõrgsurvevooliku kindlaks kinnitamiseks. Automaatne rõhualandussüsteem pakub järgmisi eeliseid: see kaitseb komponente, pikendab kasutusiga, vähendab remondi- ja hoolduskulusid ning alandab uue kõrgsurvepüstoli EASY!Force tõmbejõudu. See kasutab ära ka kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks vajalik jõud nulli lähedale. Kiirvabastusega kinnitussüsteem EASY!Lock (mis on samuti uus) võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni viis korda kiiremat püstoli käsitsemist, mõjutamata seejuures kuidagi seadme töökindlust ega vastupidavust.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Esmaklassiline mobiilsusSisseehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kerget tõstmist ja mugavat transporti. Kompaktne disain ja kerge kaal.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend. Horisontaalses asendis maksimaalselt stabiilne.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|490
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|110 / 11
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|160 / 16
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|20,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Pihustusotsik: 840 mm
Seadmed
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Fassaadide puhastamine
- Põrandate ja seinte puhastus
- Välialad
- Sõidukid
- Masinad ja seadmed
