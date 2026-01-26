Töörõhuga 140 bar ja voolukiirusega kuni 600 l/h kuulub meie mobiilne HD 6/16-4 M Cage kütteta kõrgsurvepesurite keskklassi. Tugeva pulbervärviga kaetud terasest toruraamiga kaitstud välismõjude eest avaldab masin karmides töötingimustes muljet. Olulist rolli mängib siin ka äsja väljatöötatud 3-kolviline messingist silindripeaga aksiaalpump, mis võimaldab kuni 20% suurendada energiatõhusust ja puhastustõhusust. HD 6/16-4 M Cage, mida juhib 4-pooluseline, aeglaselt töötav vahelduvvoolumootor koos rõhulüliti juhtimisega, sobib suurepäraselt nii horisontaalseks kui ka vertikaalseks kasutamiseks. Kõrgsurvepüstol EASY!Force, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidejõudu ja EASY!Lock-kiirühendused, mis võimaldavad käsitseda viis korda kiiremini kui tavalised kruviühendused. Automaatne rõhulangetamise funktsioon tagab kõrgsurvekomponentide pika tööea.