HD 6/16-4 M Cage kõrgsurvepesuril on 4-pooluseline, aeglaselt töötav mootor, pulbervärviga kaetud terasest toruraamiga.
Töörõhuga 140 bar ja voolukiirusega kuni 600 l/h kuulub meie mobiilne HD 6/16-4 M Cage kütteta kõrgsurvepesurite keskklassi. Tugeva pulbervärviga kaetud terasest toruraamiga kaitstud välismõjude eest avaldab masin karmides töötingimustes muljet. Olulist rolli mängib siin ka äsja väljatöötatud 3-kolviline messingist silindripeaga aksiaalpump, mis võimaldab kuni 20% suurendada energiatõhusust ja puhastustõhusust. HD 6/16-4 M Cage, mida juhib 4-pooluseline, aeglaselt töötav vahelduvvoolumootor koos rõhulüliti juhtimisega, sobib suurepäraselt nii horisontaalseks kui ka vertikaalseks kasutamiseks. Kõrgsurvepüstol EASY!Force, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidejõudu ja EASY!Lock-kiirühendused, mis võimaldavad käsitseda viis korda kiiremini kui tavalised kruviühendused. Automaatne rõhulangetamise funktsioon tagab kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevTugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Torukujulist terasraami saab kasutada ka masina kergesti teenindusmasina külge kinnitamiseks. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|600 - 600
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|160 / 16
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 24
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|41,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|46
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
