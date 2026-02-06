Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M Classic

Tugev ja mitmekülgne kõrgsurvepesur terasraami, aeglase töökiirusega 4-postilise mootori ning messingist silindripeaga väntvõllipumbaga – pika tööpausi ja vähese hooldusvajaduse tagamiseks.

Kärcheri Classic sarja kasutajasõbralik kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M Classic paistab silma vastupidava konstruktsiooni, kvaliteetsete ja kauakestvate komponentide ning suure mitmekülgsusega. Keskmise klassi masin sobib paljudeks puhastustöödeks, näiteks sõidukite, tootmisrajatiste, põllumajandustehnika ja -seadmete ning fassaadide puhastamiseks, samuti kasutamiseks omavalitsussektoris. Vastupidav väntvõllipump messingist silindripeaga ja imemisfunktsiooniga võimaldab töötada kuni 60 °C veetemperatuuriga ning pakub ka vee hulga ja töörõhu reguleerimise võimalusi. Aeglase töökiirusega 4-postiline mootor vähendab pumba kulumist, mida kaitseb lisaks integreeritud veefilter. Tänu lihtsale hoolduslahendusele on kõik olulised komponendid vaid mõne sammuga kergesti ligipääsetavad. HD 6/15-4 M Classicu nutikas kontseptsioon on viimistletud läbimõeldud tarvikute hoiustamisega, mille EASY!Lock kiirühendused võimaldavad kiiret ja intuitiivset tarvikute vahetust.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M Classic: 4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor
4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor
Mootori vähendatud kiirus vähendab pumba kulumist Pikk mootori tööiga Ainult väga madal mootori vibratsioon.
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M Classic: Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump
Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump
Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M Classic: Lihtne hooldada
Lihtne hooldada
Kõik olulised komponendid on kättesaadavad mõne lihtsa sammuga. Õlitaset ja õli kvaliteedi on lihtne jälgida tänu vaatlusaknale. Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
Nutikas tarvikute hoiustamine
  • Praktilise hoiuruumiga otsikute ja väikeste osade jaoks.
  • Võimaldab kõrgsurvevooliku ohutut hoiustamist.
  • Integreeritud tarvikukonksuga toitekaabli jaoks.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
  • Tugevad ja vastupidavad tarvikud.
  • Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine.
  • Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 216 / 244
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 450 - 600
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 70 - 150
Maksimaalne rõhk (bar) 190
Ühendusvõimsus (kW) 3,4
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 036
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 51,6
Kaal, sh pakend (kg) 64,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Pesupüstol: Standard
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Survekatkestus
  • Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
Kasutusvaldkonnad
  • High pressure cleaning of vehicles
  • Sobib fassaadide puhastamiseks.
  • Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
  • Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
  • Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
