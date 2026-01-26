Kõrgsurvepesur HD 6/15 M
Vahelduvvoolutoitega HD 6/15 M mobiilne, kolmekolvilise telgpumbaga kõrgsurvepesur. Kompaktne, usaldusväärne igapäevaseks kasutuseks mõeldud masin, millel on head puhastuse ja energiatõhususe näitajad.
Meie mobiilsel, külma vee HD 6/15 M kõrgsurvepesuri standardvarustusse kuuluvad mitmed uuenduslikud seadmelisad seadme turvaliseks ja mugavaks kasutamiseks. Automaatne kaitseklapp kaitseb ooterežiimil kõrgsurvekomponente koormuste eest, näiteks, uuenduslik EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Masin sobib töötamiseks nii vertikaal- kui horisontaalasendis ja pakub kasutamisel seeläbi suuremat paindlikkust. Tugev messingust silindripeaga kolmekolviline telgpump suurendab puhastusvõimsust ja energiatõhusust ligikaudu 20%. Hulgaliselt valikuid tarvikute hoidmiseks ja hoiustamiseks, nii et neid on ohutu transportida, ja väga kasutajasõbralik masina disain loovad HD 6/15 M masina nutika kontseptsiooni.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks. Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Esmaklassiline liikuvusNupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|560
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|28,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|32
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.