Meie mobiilsel, külma vee HD 6/15 M kõrgsurvepesuri standardvarustusse kuuluvad mitmed uuenduslikud seadmelisad seadme turvaliseks ja mugavaks kasutamiseks. Automaatne kaitseklapp kaitseb ooterežiimil kõrgsurvekomponente koormuste eest, näiteks, uuenduslik EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Masin sobib töötamiseks nii vertikaal- kui horisontaalasendis ja pakub kasutamisel seeläbi suuremat paindlikkust. Tugev messingust silindripeaga kolmekolviline telgpump suurendab puhastusvõimsust ja energiatõhusust ligikaudu 20%. Hulgaliselt valikuid tarvikute hoidmiseks ja hoiustamiseks, nii et neid on ohutu transportida, ja väga kasutajasõbralik masina disain loovad HD 6/15 M masina nutika kontseptsiooni.