Kõrgsurvepesur HD 7/11-4 M Classic
Tugev ja mitmekülgne kõrgsurvepesur terasraami, 4-postilise aeglase mootori ning messingist silindripeaga väntvõllipumbaga, mis tagab pika tööseisaku ja vähese hooldusvajaduse.
Kärcheri Classic sarja kasutajasõbralik kõrgsurvepesur HD 7/11-4 M Classic paistab silma vastupidava konstruktsiooni, kvaliteetsete ja kauakestvate komponentide ning suure mitmekülgsusega. Keskmise klassi masin sobib paljudeks puhastustöödeks, näiteks sõidukite, tootmisrajatiste, põllumajandustehnika ja -seadmete ning fassaadide puhastamiseks, samuti kasutamiseks omavalitsussektoris. Vastupidav väntvõllipump messingist silindripeaga ja imemisfunktsiooniga võimaldab töötada kuni 60 °C veetemperatuuriga ning pakub ka vee hulga ja töörõhu reguleerimise võimalusi. Aeglase töökiirusega 4-postiline mootor vähendab pumba kulumist, mida kaitseb lisaks integreeritud veefilter. Tänu lihtsale hoolduslahendusele on kõik olulised komponendid vaid mõne sammuga kergesti ligipääsetavad. HD 7/11-4 M Classicu nutikas kontseptsioon on viimistletud läbimõeldud tarvikute hoiustamisega, mille EASY!Lock kiirühendused võimaldavad kiiret ja intuitiivset tarvikute vahetust.
Omadused ja tulu
4-pooluseline madala kiirusega elektrimootorMootori vähendatud kiirus vähendab pumba kulumist Pikk mootori tööiga Ainult väga madal mootori vibratsioon.
Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pumpPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Lihtne hooldadaKõik olulised komponendid on kättesaadavad mõne lihtsa sammuga. Õlitaset ja õli kvaliteedi on lihtne jälgida tänu vaatlusaknale. Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Praktilise hoiuruumiga otsikute ja väikeste osade jaoks.
- Võimaldab kõrgsurvevooliku ohutut hoiustamist.
- Integreeritud tarvikukonksuga toitekaabli jaoks.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
- Tugevad ja vastupidavad tarvikud.
- Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine.
- Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|216 / 244
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 110
|Maksimaalne rõhk (bar)
|150
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,9
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|050
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|51,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|64,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- High pressure cleaning of vehicles
- Sobib fassaadide puhastamiseks.
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
