Kärcheri mobiilsel külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/14-4 M on uuenduslik standardvarustus, et tagada seadmega töötamisel ohutus ja kasutusmugavus. Näiteks kaitseb automaatne kaitseklapp kõrgrõhukomponente kahjustuste eest, kui seade on ooterežiimil, innovatiivne EASY!Force kõrgsurvepihusti langetab kõrgsurvejoa tagasilöögijõu abil hoidejõu nullini ja EASY!Lock kiirvabastiga kinnitused võimaldavad seadme kuni viis korda kiiremat käitlemist võrreldes tavaliste kinnititega, tegemata järeleandmisi seadme stabiilsuse ja vastupidavuse osas. Seade sobib kasutamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, pakkudes paindlikke kasutusvõimalusi. Tugev kolmekolviline telgpump messingist silindripeaga tõstab puhastus- ja energiatõhusust ligi 20 protsenti. HD 7/14-4 M uuenduslikku disaini täiendavad mitmed võimalused lisatarvikute hoiustamiseks ka transpordi ajal ning hooldamist hõlbustav konstruktsioon.