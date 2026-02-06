Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M
Mobiilne kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M vahelduvvoolutoite ja kolmekolvilise telgpumbaga. Kompaktne ja usaldusväärne seade igapäevaseks kasutamiseks, mis puhastab tõhusalt ja on energiasäästlik.
Kärcheri mobiilsel külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/14-4 M on uuenduslik standardvarustus, et tagada seadmega töötamisel ohutus ja kasutusmugavus. Näiteks kaitseb automaatne kaitseklapp kõrgrõhukomponente kahjustuste eest, kui seade on ooterežiimil, innovatiivne EASY!Force kõrgsurvepihusti langetab kõrgsurvejoa tagasilöögijõu abil hoidejõu nullini ja EASY!Lock kiirvabastiga kinnitused võimaldavad seadme kuni viis korda kiiremat käitlemist võrreldes tavaliste kinnititega, tegemata järeleandmisi seadme stabiilsuse ja vastupidavuse osas. Seade sobib kasutamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, pakkudes paindlikke kasutusvõimalusi. Tugev kolmekolviline telgpump messingist silindripeaga tõstab puhastus- ja energiatõhusust ligi 20 protsenti. HD 7/14-4 M uuenduslikku disaini täiendavad mitmed võimalused lisatarvikute hoiustamiseks ka transpordi ajal ning hooldamist hõlbustav konstruktsioon.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks. Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Esmaklassiline liikuvusNupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|140 / 14
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|210 / 21
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,4
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|37
|Kaal, sh pakend (kg)
|40,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
