Kõrgsurvepesur HD 7/17 M
HD 7/17 M mobiilsel kõrgsurvepesuril on vastupidav karastunud, roostevabast terasest kolbidega 3-kolviline telgpump, automaatne kaitseklapp ja usaldusväärne kolmefaasiline mootor.
Kindel ja võimas, kompaktne ja mobiilne: meie külma vee kolmefaasilise mootoriga kõrgsurvepesur HD 7/17 M ühendab pikaealisuse, hooldussõbralikkuse, maksimaalse paindlikkuse ja mugava kasutuse ühes väga efektiivses masinas, mis on mõeldud nii vertikaalseks ja horisontaalseks kasutuseks. EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid, mis tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas, garanteerivad et saate töötada väsimust tundmata ja säästate aega kokku- ja lahtivõtmisel. Tänu uuele pumbatehnoloogiale on energiatõhusus ja puhastustulemused paranenud umbes 20%. Efektiivne automaatne sruvelangetuse seadis on integreeritud, et ennetada kõrgsurvekomponente kahjustuste eest isegi ooterežiimil. Nutikad hoiuvõimalused erinevatele tarvikutele kuuluvad samuti standardvarustusse - alates pihustitoru riputuskonksust lühikeste tööpauside jaoks ja otsikute hoidik pöördotsiku jaoks, kuni valikulise vahupihusti hoidikuni.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seade
- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Esmaklassiline liikuvus
- Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
- Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|31,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|35,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
