Kindel ja võimas, kompaktne ja mobiilne: meie külma vee kolmefaasilise mootoriga kõrgsurvepesur HD 7/17 M ühendab pikaealisuse, hooldussõbralikkuse, maksimaalse paindlikkuse ja mugava kasutuse ühes väga efektiivses masinas, mis on mõeldud nii vertikaalseks ja horisontaalseks kasutuseks. EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid, mis tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas, garanteerivad et saate töötada väsimust tundmata ja säästate aega kokku- ja lahtivõtmisel. Tänu uuele pumbatehnoloogiale on energiatõhusus ja puhastustulemused paranenud umbes 20%. Efektiivne automaatne sruvelangetuse seadis on integreeritud, et ennetada kõrgsurvekomponente kahjustuste eest isegi ooterežiimil. Nutikad hoiuvõimalused erinevatele tarvikutele kuuluvad samuti standardvarustusse - alates pihustitoru riputuskonksust lühikeste tööpauside jaoks ja otsikute hoidik pöördotsiku jaoks, kuni valikulise vahupihusti hoidikuni.