Kärcheri Classic sarja kasutajasõbralik kõrgsurvepesur HD 7/18-4 M Classic paistab silma vastupidava konstruktsiooni, kvaliteetsete ja kauakestvate komponentide ning suure mitmekülgsusega. Keskmise klassi masin sobib paljudeks puhastustöödeks, näiteks sõidukite, tootmisrajatiste, põllumajandustehnika ja -seadmete ning fassaadide puhastamiseks, samuti kasutamiseks omavalitsussektoris. Vastupidav väntvõllipump messingist silindripeaga ja imemisfunktsiooniga võimaldab töötada kuni 60 °C veetemperatuuriga ning pakub ka vee hulga ja töörõhu reguleerimise võimalusi. Aeglase töökiirusega 4-postiline mootor vähendab pumba kulumist, mida kaitseb lisaks integreeritud veefilter. Tänu lihtsale hoolduslahendusele on kõik olulised komponendid vaid mõne sammuga kergesti ligipääsetavad. HD 7/18-4 M Classicu nutikas kontseptsioon on viimistletud läbimõeldud tarvikute hoiustamisega, mille EASY!Lock kiirühendused võimaldavad kiiret ja intuitiivset tarvikute vahetust.