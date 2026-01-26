Kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M
Kompaktne, mobiilne, külma vee kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M, millel on 4-pooluseline madalate pööretega kolmefaasiline mootor ja automaatne kaitseklapp. Väga head puhastustulemused ja energiatõhus.
Meie kompaktne, mobiilne ja võimas kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M, mis on mõeldud nii vertikaalses kui horisontaalasendis töötamiseks, tagab kasutamisel maksimaalse paindlikkuse. Kasulikud detailid nagu servojuhtimine, veevoolu ja -surve reguleerimise süsteem otse pihustuspüstolilt koos masina lihtsa manööverdavuse ja väikse ruumivajadusega garanteerivad maksimaalse mugavuse. 4-pooluseline, madalate pööretega kolmefaasilise mootori ja survelülitiga uus pumbatehnoloogia tagab 20 protsenti paremad puhastustulemused ja energiaefektiivsuse. Automaatne kaitseklapp kaitseb ooterežiimil kõrgsurveosasid koormuste eest. EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid, mis tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas, garanteerivad et saate töötada väsimust tundmata ja säästate aega seadme kokku- ja lahtivõtmisel. Tarvikute hoiustamiseks transportimise ajal on olemas mitmed võimalused otse masina peal.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Esmaklassiline liikuvusNupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|380 - 760
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 27
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|39,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|42,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
