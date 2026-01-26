Meie kompaktne, mobiilne ja võimas kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M, mis on mõeldud nii vertikaalses kui horisontaalasendis töötamiseks, tagab kasutamisel maksimaalse paindlikkuse. Kasulikud detailid nagu servojuhtimine, veevoolu ja -surve reguleerimise süsteem otse pihustuspüstolilt koos masina lihtsa manööverdavuse ja väikse ruumivajadusega garanteerivad maksimaalse mugavuse. 4-pooluseline, madalate pööretega kolmefaasilise mootori ja survelülitiga uus pumbatehnoloogia tagab 20 protsenti paremad puhastustulemused ja energiaefektiivsuse. Automaatne kaitseklapp kaitseb ooterežiimil kõrgsurveosasid koormuste eest. EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid, mis tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas, garanteerivad et saate töötada väsimust tundmata ja säästate aega seadme kokku- ja lahtivõtmisel. Tarvikute hoiustamiseks transportimise ajal on olemas mitmed võimalused otse masina peal.