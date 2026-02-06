HD 8/18-4 M Cage mobiilne kõrgsurvepuhasti on eriti tugeva kaitseraamiga versioon, millel on pulbervärvitud terasest torukarkass, mis kaitseb seadet mobiilsetes rakendustes rasketes tingimustes ja sagedasel transportimisel. Hooldussõbralik masin on mõeldud vertikaalseks ja horisontaalseks kasutamiseks ning pakub seega kasutajale maksimaalset paindlikkust ja usaldusväärsust.Kõrgsurvepüstol EASY! Force mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmiseks vajalikku jõudu kuni nullini ning EASY! Lock kiirvabastuslukud. mis muudavad seadme kasutamise võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga, võimaldavad töötada ilma väsimust tundmata ning säästa kinnitamiseks ja eemaldamiseks kuluvat aega. Lisaks saab Servo Control funktsiooni abil reguleerida veekogust ja survet otse pihustuspüstolilt. 4-pooluseline madalate pööretega kolmefaasiline mootor, millel on survelüliti ning kolme kolviga messingist silndripega aksiaalpump suurendavad energiatõhusust umbes 20%. Kõrgsurvekomponentide kaitsmiseks on standardvarustuses automaatne rõhu vähendamise funktsioon ja suur vee peenfilter.