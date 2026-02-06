Kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M Cage
Eriti vastupidav HD 8/18-4 M Cage soojenduseta tugevast terasest toruraamiga kõrgsurvepesur on mõeldud kasutamiseks äritegevuses ja rasketes tingimustes. Pumbaseadme maksimaalne kaitse.
HD 8/18-4 M Cage mobiilne kõrgsurvepuhasti on eriti tugeva kaitseraamiga versioon, millel on pulbervärvitud terasest torukarkass, mis kaitseb seadet mobiilsetes rakendustes rasketes tingimustes ja sagedasel transportimisel. Hooldussõbralik masin on mõeldud vertikaalseks ja horisontaalseks kasutamiseks ning pakub seega kasutajale maksimaalset paindlikkust ja usaldusväärsust.Kõrgsurvepüstol EASY! Force mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmiseks vajalikku jõudu kuni nullini ning EASY! Lock kiirvabastuslukud. mis muudavad seadme kasutamise võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga, võimaldavad töötada ilma väsimust tundmata ning säästa kinnitamiseks ja eemaldamiseks kuluvat aega. Lisaks saab Servo Control funktsiooni abil reguleerida veekogust ja survet otse pihustuspüstolilt. 4-pooluseline madalate pööretega kolmefaasiline mootor, millel on survelüliti ning kolme kolviga messingist silndripega aksiaalpump suurendavad energiatõhusust umbes 20%. Kõrgsurvekomponentide kaitsmiseks on standardvarustuses automaatne rõhu vähendamise funktsioon ja suur vee peenfilter.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevTugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Torukujulist terasraami saab kasutada ka masina kergesti teenindusmasina külge kinnitamiseks. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|760
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 27
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|44,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|48,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
