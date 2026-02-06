Meie võimas mootor/pumbaseade HD 8/18-4 M St, millel on messinginst silindripeaga 3-kolviline töökindel telgpump, 4-pooluseline madalate pööretega kolmefaasilne mootor ja rõhulüliti, avaldab muljet kuni 20% suurema energiatõhususe ja puhastustulemustega. See statsionaarne keskklassi seade on ette nähtud nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks. Seadme tagaküljel asuv 3-punktiline tugi võimaldab seadme seinale paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Lihtne ligipääs elektroonikakomponentidele ja kõrgsurvepumbale, mida kaitseb suur veefilter, on tõend seadme äärmiselt hooldussõbralikust disainist. Tänu servojuhtimisfunktsioonile saab seadme veevooluhulka ja töösurvet vastavate otsakute abil reguleerida. Usaldusväärne automaatne rõhualandussüsteem kaitseb ooterežiimis olles kõiki seadme kõrgsurvekomponente.