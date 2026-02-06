Kõrgsurvepesur HD 8/18-4 P Modul
Keskklassi pumbaseadmel HD 8/18-4 M St on vastupidav messingist silindripeaga 3-kolviline telgpump ja 4-pooluseline madalate pööretega kolmefaasiline mootor. Sobib nii horisontaalseks kui ka vertikaalseks tööks.
Meie võimas mootor/pumbaseade HD 8/18-4 M St, millel on messinginst silindripeaga 3-kolviline töökindel telgpump, 4-pooluseline madalate pööretega kolmefaasilne mootor ja rõhulüliti, avaldab muljet kuni 20% suurema energiatõhususe ja puhastustulemustega. See statsionaarne keskklassi seade on ette nähtud nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks. Seadme tagaküljel asuv 3-punktiline tugi võimaldab seadme seinale paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Lihtne ligipääs elektroonikakomponentidele ja kõrgsurvepumbale, mida kaitseb suur veefilter, on tõend seadme äärmiselt hooldussõbralikust disainist. Tänu servojuhtimisfunktsioonile saab seadme veevooluhulka ja töösurvet vastavate otsakute abil reguleerida. Usaldusväärne automaatne rõhualandussüsteem kaitseb ooterežiimis olles kõiki seadme kõrgsurvekomponente.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Mõeldud paikseks kasutuseksLihtne ja vastupidav 3-punktiline seinakinnitus masina tagaküljel. Ruumisäästlik, kompaktne disain. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|760
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 27
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|31,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|34
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 300 x 565
Scope of supply
- Servojuhtimine
Seadmed
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
