Kõrgsurvepesur AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
Esimene akutoitel kõrgsurvepesur HD 4/11 C Battery. Mobiilseks kasutuseks näiteks munitsipaalaladel või maastikukujunduses. Kaasas on 2 x 36 V liitiumioonakut.
Kärcheri kõrgsurvepesur HD 4/11 C Bp Battery on varustatud 2 väga võimsa 36 V liitiumioonakuga, mistõttu on see esimene akutoitel kõrgsurvepesur Kärcherilt, mis on ette nähtud professionaalseks kasutuseks. Kärcheri akuplatvormi 36 V akud tagavad esmaklassilise puhastusjõudluse ja pika tööaja ning ühilduvad ka teiste sama seeria masinatega. Kõrgsurvepesur HD 4/11 C Bp sobib kasutamiseks kõikjal, kus väline toiteallikas ei ole saadaval, mis tihti on probleemiks just puhastustoimingute teostamisel munitsipaalruumis, maastikukujunduses või hoonete haldamisel. Lisaks on see äärmiselt mobiilne kõrgsurvepesur kasutatav nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Sellel on ka kõrgekvaliteetsed komponendid nagu messingist silindripea, automaatne rõhualandus, kõrgsurvepüstol EASY!Force, kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock ja lisatarvikute nutikad hoiukohad. Ökorežiim eco!efficiency on ideaalne kergema mustuse eemaldamiseks – see vähendab puhastusjõudlust, kuid pikendab seeläbi aku tööiga kuni 34 minutini.
Omadused ja tulu
36 V akuplatvormSuur puhastusjõudlus ja pikemad tööintervallid. Akud ühilduvad mitme seeria seadmetega. Aega säästev kiirlaadija.
Ökonoomne ja tõhus režiim eco!efficiencySäästab energiat ja pikendab aku kasutusiga Vähendatud puhastusjõudlus kergema mustuse eemaldamiseks.
KvaliteetAutomaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga. Kvaliteetne messingust silindripea. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Mobiilsus
- Sisseehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kerget tõstmist ja mugavat transporti.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.
- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
Suurim võimalik paindlikkus.
- Sõltumatu kõrgsurvepuhastus, mis ei sõltu välisest toiteallikast.
- Lühem seadistusaeg, kuna toitejuhet ei ole enam vaja ühendada.
- Täiesti sõltumatu töö tagab ka imivoolik, mis võimaldab vett imeda välistest veeallikatest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Vooluhulk (l/h)
|320 - 400
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,6
|Vee etteanne
|3/4″
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|7,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|30 (7,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Akulaadija toitejuhtme pikkus (m)
|1,2
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|26,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|31,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ aku (2 tk)
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
- Vee imivoolik
Seadmed
- Laadija: 36 V Battery Power+ kiirlaadija (2 tk)
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõltumatuks ja mobiilseks kõrgsurvepuhastuseks, ideaalne näiteks hoonete halduses, maastikukujunduses või munitsipaalvaldkonnas.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.