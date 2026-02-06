Kärcheri kõrgsurvepesur HD 4/11 C Bp Battery on varustatud 2 väga võimsa 36 V liitiumioonakuga, mistõttu on see esimene akutoitel kõrgsurvepesur Kärcherilt, mis on ette nähtud professionaalseks kasutuseks. Kärcheri akuplatvormi 36 V akud tagavad esmaklassilise puhastusjõudluse ja pika tööaja ning ühilduvad ka teiste sama seeria masinatega. Kõrgsurvepesur HD 4/11 C Bp sobib kasutamiseks kõikjal, kus väline toiteallikas ei ole saadaval, mis tihti on probleemiks just puhastustoimingute teostamisel munitsipaalruumis, maastikukujunduses või hoonete haldamisel. Lisaks on see äärmiselt mobiilne kõrgsurvepesur kasutatav nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Sellel on ka kõrgekvaliteetsed komponendid nagu messingist silindripea, automaatne rõhualandus, kõrgsurvepüstol EASY!Force, kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock ja lisatarvikute nutikad hoiukohad. Ökorežiim eco!efficiency on ideaalne kergema mustuse eemaldamiseks – see vähendab puhastusjõudlust, kuid pikendab seeläbi aku tööiga kuni 34 minutini.