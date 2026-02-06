Kärcheri kõrgsurvepesur HD 4/11 C Bp Battery on esimene akutoitel kõrgsurvepesur, mis on ette nähtud professionaalseks kasutuseks. Seda saab kasutada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt ning sellel on palju kõrgekvaliteedilisi elemente, näiteks messingist silindripea, automaatne rõhualandus ja lisatarvikute nutikad hoidikud. Lisaks: kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Masin on ideaalne hoonete halduses, maastikukujunduses või munitsipaalsektoris kasutamiseks ning see töötab 2 võimsa 36 V liitiumioonakuga, mis seadme tarnekomplekti ei kuulu. Kärcheri 36 V akuplatvormi akud ühilduvad teiste Kärcheri sama seeria masinatega ning tagavad pika tööaja ja esmaklassilised puhastustulemused. Kergema mustuse eemaldamiseks on soovituslik kasutada ökorežiimi eco!efficiency, et pikendada aku tööiga kuni 34 minutini.