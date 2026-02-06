Kõrgsurvepesur HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
Ideaalne hoonete halduses, maastikukujunduses või munitsipaalvaldkonnas: Kärcheri esimene akutoitel kõrgsurvepesur HD 4/11 C Battery. Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata.
Kärcheri kõrgsurvepesur HD 4/11 C Bp Battery on esimene akutoitel kõrgsurvepesur, mis on ette nähtud professionaalseks kasutuseks. Seda saab kasutada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt ning sellel on palju kõrgekvaliteedilisi elemente, näiteks messingist silindripea, automaatne rõhualandus ja lisatarvikute nutikad hoidikud. Lisaks: kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Masin on ideaalne hoonete halduses, maastikukujunduses või munitsipaalsektoris kasutamiseks ning see töötab 2 võimsa 36 V liitiumioonakuga, mis seadme tarnekomplekti ei kuulu. Kärcheri 36 V akuplatvormi akud ühilduvad teiste Kärcheri sama seeria masinatega ning tagavad pika tööaja ja esmaklassilised puhastustulemused. Kergema mustuse eemaldamiseks on soovituslik kasutada ökorežiimi eco!efficiency, et pikendada aku tööiga kuni 34 minutini.
Omadused ja tulu
36 V akuplatvormSuur puhastusjõudlus ja pikemad tööintervallid. Akud ühilduvad mitme seeria seadmetega. Aega säästev kiirlaadija.
Ökonoomne ja tõhus režiim eco!efficiencySäästab energiat ja pikendab aku kasutusiga Vähendatud puhastusjõudlus kergema mustuse eemaldamiseks.
KvaliteetAutomaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga. Kvaliteetne messingust silindripea. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Mobiilsus
- Sisseehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kerget tõstmist ja mugavat transporti.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.
- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
Suurim võimalik paindlikkus.
- Sõltumatu kõrgsurvepuhastus, mis ei sõltu välisest toiteallikast.
- Lühem seadistusaeg, kuna toitejuhet ei ole enam vaja ühendada.
- Täiesti sõltumatu töö tagab ka imivoolik, mis võimaldab vett imeda välistest veeallikatest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Vooluhulk (l/h)
|320 - 400
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,6
|Vee etteanne
|3/4″
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|30 (7,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Akulaadija toitejuhtme pikkus (m)
|1,2
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|20,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|23,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
- Vee imivoolik
Seadmed
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõltumatuks ja mobiilseks kõrgsurvepuhastuseks, ideaalne näiteks hoonete halduses, maastikukujunduses või munitsipaalvaldkonnas.
