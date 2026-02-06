Kompaktne, kerge ja paindlik HD 5/12 C külma vee survepesuri liikuvus on muljetavaldav ning seda on võimalik panna nii vertikaalsesse kui ka horisontaalsesse asendisse. Seadmel on sisseehitatud lisatarvikute hoidik ning tänu messingist silindripeale ja automaatsele rõhuvabastusele on pesur töökindel. Samuti saab seadmega kaasa hiljuti välja töötatud EASY!Force kõrgsurve pesupüstoli ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemid. EASY!Force kõrgsurve pesupüstol kasutab kõrgsurve pihusti tagasilöögi jõudu, et viia hoidmisjõud nullini ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid teevad püstoliga ümberkäimise viis korda kiiremaks kui tavalisi kruviliiteid kasutades, kaotamata sealjuures stabiilsust või vastupidavust. Lihtne käsitlemine ning aegasäästev ülesseadmine ja lahtimonteerimine on seega standardiks ja esindavad masina üleüldist edukuse kontseptsiooni.