Kõrgsurvepesur HD 5/12 C
Praktiline, liikuv, mitmekülgne: HD 5/12 C külma vee survepesur, mida saab panna nii vertikaalsesse kui ka horisontaalsesse asendisse. Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rõhuvabastusega.
Kompaktne, kerge ja paindlik HD 5/12 C külma vee survepesuri liikuvus on muljetavaldav ning seda on võimalik panna nii vertikaalsesse kui ka horisontaalsesse asendisse. Seadmel on sisseehitatud lisatarvikute hoidik ning tänu messingist silindripeale ja automaatsele rõhuvabastusele on pesur töökindel. Samuti saab seadmega kaasa hiljuti välja töötatud EASY!Force kõrgsurve pesupüstoli ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemid. EASY!Force kõrgsurve pesupüstol kasutab kõrgsurve pihusti tagasilöögi jõudu, et viia hoidmisjõud nullini ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid teevad püstoliga ümberkäimise viis korda kiiremaks kui tavalisi kruviliiteid kasutades, kaotamata sealjuures stabiilsust või vastupidavust. Lihtne käsitlemine ning aegasäästev ülesseadmine ja lahtimonteerimine on seega standardiks ja esindavad masina üleüldist edukuse kontseptsiooni.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
MobiilsusSisseehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kerget tõstmist ja mugavat transporti. Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata. Kompaktne ehitus.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus (mm)
|35
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|24,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|26,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Pihustusotsik: 840 mm
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.