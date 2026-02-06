Kõrgsurvepesur HD 5/15 C Plus + FR Classic
Mitmekülgne – HD 5/15 C + FR Classic külmaveesurvepesur vertikaalseks ja horisontaalseks tööks. Lisatarvikute hoiukoha, messingist silindripea ja automaatse survevabastusega.
Kompaktne, kerge ja mitmekülgne HD 5/15 C + FR Classic külmaveesurvepesur on äärmiselt mobiilne ning sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks tööks. Masinal on läbimõeldud lisatarvikute hoiukoht ning messingist silindripea ja automaatne survevabastus tagavad pika kasutusea. Samuti avaldab see muljet uuenduslike lahendustega, mis suurendavad operaatori töömugavust, tagades pingutuseta töö ning aega säästva seadistamise ja lahtivõtmise. EASY!Force'i kõrgsurve-pesupüstol kasutab survejoa tagasilöögijõudu, vähendades hoidmisjõudu nullini, samas kui EASY!Lock kiirkinnitused muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse ja pikaealisuse osas. Kokkuvõttes on tegemist laiaulatusliku varustusega, mis tagab suurepärased puhastustulemused, kõrge mugavuse ja pika kasutusea.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
MobiilsusMasina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida. Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata. Kompaktne ehitus.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|up to 60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus (mm)
|32
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|27,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|31
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
- Pinnapuhastid: FR Clássico
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.