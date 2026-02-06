Kompaktne, kerge ja mitmekülgne HD 5/15 C + FR Classic külmaveesurvepesur on äärmiselt mobiilne ning sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks tööks. Masinal on läbimõeldud lisatarvikute hoiukoht ning messingist silindripea ja automaatne survevabastus tagavad pika kasutusea. Samuti avaldab see muljet uuenduslike lahendustega, mis suurendavad operaatori töömugavust, tagades pingutuseta töö ning aega säästva seadistamise ja lahtivõtmise. EASY!Force'i kõrgsurve-pesupüstol kasutab survejoa tagasilöögijõudu, vähendades hoidmisjõudu nullini, samas kui EASY!Lock kiirkinnitused muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse ja pikaealisuse osas. Kokkuvõttes on tegemist laiaulatusliku varustusega, mis tagab suurepärased puhastustulemused, kõrge mugavuse ja pika kasutusea.