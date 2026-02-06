Kompaktne, kerge ja paindlik HD 6/13 C külma vee survepesuri liikuvus on muljetavaldav ning seda on võimalik panna nii vertikaalsesse kui ka horisontaalsesse asendisse. Seadmel on sisseehitatud lisatarvikute hoidik ning tänu messingist silindripeale ja automaatsele rõhuvabastusele on pesur töökindel. Samal ajal avaldab see muljet uuenduslike uute arengutega, mis suurendavad kasutaja jaoks pikas perspektiivis kasutusmugavust, tagades lihtsa käsitlemise ning aegasäästva ülesseadmise ja lahtimonteerimise. EASY!Force kõrgsurve pesupüstol kasutab kõrgsurve pihusti tagasilöögi jõudu, et viia hoidmisjõud nullini ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid teevad püstoliga ümberkäimise viis korda kiiremaks kui tavalisi kruviliiteid kasutades, kaotamata sealjuures stabiilsust või vastupidavust. Kokkuvõtvalt on tegu tervikliku seadmepaketiga, mis tagab suurepärased puhastamise tulemused, suure kasutusmugavuse ning pika kasutusea.