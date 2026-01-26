Kõrgsurvepesur HD 6/15 G Classic
HD 6/15 G Classic on kompaktne ja mobiilne külma vee kõrgsurvepesur, millel on bensiinimootor ja töökindel väntvõll-pump. Ideaalne masin omavalitsustele, ehitusfirmadele ja käsitöölistele.
Kompaktne külma vee kõrgsurvepesur HD 6/15 G Classic on ideaalne esmatasandi seade Kärcheri bensiinimootoriga mobiilsete külma vee kõrgsurvepesurite seerias. See autos lihtsasti transporditav masin saab hakkama ka kõige nõudlikemate puhastustoimingutega näiteks nii ehitusplatsil kui avalikel aladel – selle töökindla väntvõll-pumbaga masina töörõhk on kuni 150 bar ja vee vooluhulk kuni 600 l tunnis. Integreeritud bensiinimootor (EL etapp V) tagab sõltumatuse välistest toiteallikatest, õhkrattad tagavad vajaliku mobiilsuse kasutuskohas ning ergonoomiline lükkesang ja praktiline lisatarvikute hoiukoht suurendavad kasutajasõbralikku käsitsemist. Masina komponentidele, mis on kaitstud termo- ja ohutusklappidega, on lihtne ligi pääseda. Stabiilne terasest toruraam takistab ka survepesuri HD 6/15 G Classic kahjustumist väliste mehaaniliste mõjude poolt.
Omadused ja tulu
SõltumatusTöötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Manuaalselt käima tõmmatav
Esmaklassiline liikuvusSuured õhkkummid sobivad ideaalselt ebatasastel pindadel manööverdamiseks Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada. Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.
Vastupidav ja tugevTöökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Termostaatklapp, mis kaitseb retsirkulatsioonirežiimis pumpa ülekuumenemise eest. Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
- Voolikukonks ja tarvikuhoidik lihtsaks hoiustamiseks ja kandmiseks.
- Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|600
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Vee etteanne
|R 3/4″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tüüp
|G200FA
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Kõrge
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|34,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|42,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Survedüüs
Seadmed
- Puuri-tüüpi raam
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kasutusvaldkonnad
- Ehitussektor
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
