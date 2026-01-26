Kompaktne külma vee kõrgsurvepesur HD 6/15 G Classic on ideaalne esmatasandi seade Kärcheri bensiinimootoriga mobiilsete külma vee kõrgsurvepesurite seerias. See autos lihtsasti transporditav masin saab hakkama ka kõige nõudlikemate puhastustoimingutega näiteks nii ehitusplatsil kui avalikel aladel – selle töökindla väntvõll-pumbaga masina töörõhk on kuni 150 bar ja vee vooluhulk kuni 600 l tunnis. Integreeritud bensiinimootor (EL etapp V) tagab sõltumatuse välistest toiteallikatest, õhkrattad tagavad vajaliku mobiilsuse kasutuskohas ning ergonoomiline lükkesang ja praktiline lisatarvikute hoiukoht suurendavad kasutajasõbralikku käsitsemist. Masina komponentidele, mis on kaitstud termo- ja ohutusklappidega, on lihtne ligi pääseda. Stabiilne terasest toruraam takistab ka survepesuri HD 6/15 G Classic kahjustumist väliste mehaaniliste mõjude poolt.