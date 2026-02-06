Kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic
Kärcheri külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/20 G Classic on võimas bensiinimootor, mis võimaldab vaevata teostada kõik keerulised puhastustoimingud kohtades, kus puudub elektritoide.
Eriti hästi sobib Kärcheri mobiilne ja elektritoitest sõltumatu külma vee kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic kasutamiseks tööstuses, omavalitsustes, käsitöö- ja ehitusvaldkonnas. Selle võimas bensiinimootor (EL etapp V) võimaldab puhastada ka kohtades, kus puudub elektritoite võimalus. Esmaklassilised puhastustulemused tagab 200 bar töösurve, töökindel väntvõll-pump ja vee vooluhulk kuni 700 l/h. Tänu torkekindlatele ratastele ja stabiilsele terasest toruraamile on sellel masinal olemas vajalik mobiilsus ja töökindlus: ergonoomiline lükkesang, lisatarvikute hoidik näiteks kõrgsurvevoolikule ja pihustustorule ning kompaktsed mõõtmed muudavad selle masina lihtsasti käsitsetavaks ja transporditavaks. Suur veefilter ning termo- ja ohutusklapid tagavad masina sisekomponentide tõhusa kaitse. Samas on komponendid hoolduseks siiski lihtsasti ligipääsetavad.
Omadused ja tulu
SõltumatusTöötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Manuaalselt käima tõmmatav
Esmaklassiline liikuvusTorkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada. Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.
Vastupidav ja tugevTöökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
- Voolikukonks ja tarvikuhoidik lihtsaks hoiustamiseks ja kandmiseks.
- Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|700
|Töörõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|250 / 25
|Vee etteanne
|3/4″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tüüp
|G210FA
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Kõrge
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|36,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|43
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Survedüüs
- Veefilter
Seadmed
- Puuri-tüüpi raam
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
