Kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic

Kärcheri külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/20 G Classic on võimas bensiinimootor, mis võimaldab vaevata teostada kõik keerulised puhastustoimingud kohtades, kus puudub elektritoide.

Eriti hästi sobib Kärcheri mobiilne ja elektritoitest sõltumatu külma vee kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic kasutamiseks tööstuses, omavalitsustes, käsitöö- ja ehitusvaldkonnas. Selle võimas bensiinimootor (EL etapp V) võimaldab puhastada ka kohtades, kus puudub elektritoite võimalus. Esmaklassilised puhastustulemused tagab 200 bar töösurve, töökindel väntvõll-pump ja vee vooluhulk kuni 700 l/h. Tänu torkekindlatele ratastele ja stabiilsele terasest toruraamile on sellel masinal olemas vajalik mobiilsus ja töökindlus: ergonoomiline lükkesang, lisatarvikute hoidik näiteks kõrgsurvevoolikule ja pihustustorule ning kompaktsed mõõtmed muudavad selle masina lihtsasti käsitsetavaks ja transporditavaks. Suur veefilter ning termo- ja ohutusklapid tagavad masina sisekomponentide tõhusa kaitse. Samas on komponendid hoolduseks siiski lihtsasti ligipääsetavad.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic: Sõltumatus
Sõltumatus
Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Manuaalselt käima tõmmatav
Kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic: Esmaklassiline liikuvus
Esmaklassiline liikuvus
Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada. Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.
Kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic: Vastupidav ja tugev
Vastupidav ja tugev
Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
  • Voolikukonks ja tarvikuhoidik lihtsaks hoiustamiseks ja kandmiseks.
  • Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 700
Töörõhk (bar/MPa) 200 / 20
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 250 / 25
Vee etteanne 3/4″
Ajami tüüp Bensiin
Mootori tüüp G210FA
Samaaegsete kasutajate arv 1
Mobiilsus Kõrge
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 36,2
Kaal, sh pakend (kg) 43
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Pesupüstol: Standard
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Survedüüs
  • Veefilter

Seadmed

  • Puuri-tüüpi raam
  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
