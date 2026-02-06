Eriti hästi sobib Kärcheri mobiilne ja elektritoitest sõltumatu külma vee kõrgsurvepesur HD 7/20 G Classic kasutamiseks tööstuses, omavalitsustes, käsitöö- ja ehitusvaldkonnas. Selle võimas bensiinimootor (EL etapp V) võimaldab puhastada ka kohtades, kus puudub elektritoite võimalus. Esmaklassilised puhastustulemused tagab 200 bar töösurve, töökindel väntvõll-pump ja vee vooluhulk kuni 700 l/h. Tänu torkekindlatele ratastele ja stabiilsele terasest toruraamile on sellel masinal olemas vajalik mobiilsus ja töökindlus: ergonoomiline lükkesang, lisatarvikute hoidik näiteks kõrgsurvevoolikule ja pihustustorule ning kompaktsed mõõtmed muudavad selle masina lihtsasti käsitsetavaks ja transporditavaks. Suur veefilter ning termo- ja ohutusklapid tagavad masina sisekomponentide tõhusa kaitse. Samas on komponendid hoolduseks siiski lihtsasti ligipääsetavad.