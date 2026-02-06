Meie HD 8/20 G külma vee kõrgsurvepesur 200 baarise rõhu ja Honda bensiinimootoriga tagab suurima võimaliku sõltumatu, paindliku ja mobiilse kasutuse. Isegi siis, kui elektritoidet ei ole, võimaldab see seade elektrivõrgust sõltumatut kasutust ka keerulisemates tingimustes. Isegi veeühendus pole vajalik, sest see kõrgsurvepesur HD Gasoline Advanced tootesarjast suudab erandkorras vett võtta otse veekogust. Selle äärmiselt vastupidav baasraam kannatab ka karmimat kasutust. Sarnaselt raamile on seade ergonoomilise disainiga, et seda oleks võimalikult lihtne ebaühtlasel pinnal liigutada. Seadme muudavad veelgi vastupidavamaks torkekindlad rattakummid. Pumpa kaitsevad suur veefilter ja termostaatklapp, seadet ennast aga valikulise lisatarvikuna saadaval olev kraana kinnituspunktidega puur-tüüpi raam. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme käsitamise võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga.