Kõrgsurvepesur HD 8/20 G
HD 8/20 G on bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepesur 200 baarise rõhu ja Honda bensiinimootoriga, et tagada seadme mobiilne kasutus ka keerulisemates tingimustes olenemata elektrivõrgust.
Meie HD 8/20 G külma vee kõrgsurvepesur 200 baarise rõhu ja Honda bensiinimootoriga tagab suurima võimaliku sõltumatu, paindliku ja mobiilse kasutuse. Isegi siis, kui elektritoidet ei ole, võimaldab see seade elektrivõrgust sõltumatut kasutust ka keerulisemates tingimustes. Isegi veeühendus pole vajalik, sest see kõrgsurvepesur HD Gasoline Advanced tootesarjast suudab erandkorras vett võtta otse veekogust. Selle äärmiselt vastupidav baasraam kannatab ka karmimat kasutust. Sarnaselt raamile on seade ergonoomilise disainiga, et seda oleks võimalikult lihtne ebaühtlasel pinnal liigutada. Seadme muudavad veelgi vastupidavamaks torkekindlad rattakummid. Pumpa kaitsevad suur veefilter ja termostaatklapp, seadet ennast aga valikulise lisatarvikuna saadaval olev kraana kinnituspunktidega puur-tüüpi raam. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme käsitamise võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga.
Omadused ja tulu
Maksimaalne sõltumatusHonda või Yanmari mootoritega elektrivõrgust sõltumatuks kasutuseks Suudab imeda vett (nt järvedest või tiikidest) ja seda puhastamiseks kasutada.
Optimaalne kasutuslihtsusRaami ergonoomiline kontseptsioon muudab masina transportimise ebaühtlasel pinnal lihtsamaks. Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal. Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal
Äärmiselt mitmekülgneValikulise lisatarvikuna saadaolev puurikujuline, aasadega raam masina kaitsmiseks selle kraanale laadimise ajal. Valikulise lisatarvikuna on saadaval voolikurulli kinnituskomplekt, et töö alustamine ja lõpetamine oleks veelgi kiirem. Kaasaskantav, töökindla toruraamiga mudel, mis on välja töötatud maalritele ja krohvijatele (HD 728 B).
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.
- Töökindel baasraam igapäevaseks kasutamiseks karmides oludes.
- Suur veefilter kaitseb pumpa.
- Termostaatklapp, mis kaitseb retsirkulatsioonirežiimis pumpa ülekuumenemise eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|200 - 750
|Töörõhk (bar/MPa)
|10 - up to 200 / 1 - 20
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 27
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Vee etteanne
|1″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tootja
|Honda
|Mootori tüüp
|GX 270
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|57,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|64,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Survedüüs
Seadmed
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Kasutusvaldkonnad
- Ehitus (fassaadide puhastamine, töösõidukite ja -seadmete puhastamine)
- Põllumajandus (sõidukite ja seadmete puhastamine, kasutamine metsatööstuses)
- Tööstus (seadmete puhastamine)
- Teenusepakkujad (välialade, nt väljakute, autoparklate puhastamine)
