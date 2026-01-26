Ehitusplatsid, avalikud pargid ja muud, tihti eraldatud kohad: kõikjal, kus elektritoide teie keerukateks puhastustoiminguteks puudub, on parimaks valikuks Kärcheri bensiinimootoriga (EL etapp V) külma vee kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic. See masin saab vaevata hakkama ka kõige keerukamate puhastustoimingutega, kuna selle vee vooluhulk on 800 l/h, töösurve 230 bar ja töökindel väntvõll-pump. Tänu oma ergonoomilisele lükkesangale, praktilisele lisatarvikute hoidikule, kompaktsetele mõõtmetele ja torkekindlatele ratastele on mudel HD 8/23 G Classic äärmiselt kasutajasõbralik, mobiilne ja lihtsasti autos transporditav. Masinal on lisaks ka lihtsasti ligipääsetavad komponendid, mis on tõhusalt kaitstud suure veefiltri ning termo- ja ohutusklapiga. Välistest mõjudes tingitud kahjustuste vältimiseks on masinal äärmiselt töökindel terasest toruraam.