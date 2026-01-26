Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic
Sõltumatu, mobiilne ja võimas: Bensiinimootori ja töökindla väntvõll-pumbaga külma vee kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic. Nõudlikeks puhastustoiminguteks ehituses ja omavalitsustes.
Ehitusplatsid, avalikud pargid ja muud, tihti eraldatud kohad: kõikjal, kus elektritoide teie keerukateks puhastustoiminguteks puudub, on parimaks valikuks Kärcheri bensiinimootoriga (EL etapp V) külma vee kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic. See masin saab vaevata hakkama ka kõige keerukamate puhastustoimingutega, kuna selle vee vooluhulk on 800 l/h, töösurve 230 bar ja töökindel väntvõll-pump. Tänu oma ergonoomilisele lükkesangale, praktilisele lisatarvikute hoidikule, kompaktsetele mõõtmetele ja torkekindlatele ratastele on mudel HD 8/23 G Classic äärmiselt kasutajasõbralik, mobiilne ja lihtsasti autos transporditav. Masinal on lisaks ka lihtsasti ligipääsetavad komponendid, mis on tõhusalt kaitstud suure veefiltri ning termo- ja ohutusklapiga. Välistest mõjudes tingitud kahjustuste vältimiseks on masinal äärmiselt töökindel terasest toruraam.
Omadused ja tulu
SõltumatusTöötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Manuaalselt käima tõmmatav
Esmaklassiline liikuvusTorkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada. Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.
Vastupidav ja tugevTöökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
- Voolikukonks ja tarvikuhoidik lihtsaks hoiustamiseks ja kandmiseks.
- Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|800
|Töörõhk (bar/MPa)
|230 / 23
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|280 / 28
|Vee etteanne
|3/4″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tüüp
|G300FA
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Kõrge
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|50,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|59
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Survedüüs
- Veefilter
Seadmed
- Puuri-tüüpi raam
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.