Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic

Sõltumatu, mobiilne ja võimas: Bensiinimootori ja töökindla väntvõll-pumbaga külma vee kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic. Nõudlikeks puhastustoiminguteks ehituses ja omavalitsustes.

Ehitusplatsid, avalikud pargid ja muud, tihti eraldatud kohad: kõikjal, kus elektritoide teie keerukateks puhastustoiminguteks puudub, on parimaks valikuks Kärcheri bensiinimootoriga (EL etapp V) külma vee kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic. See masin saab vaevata hakkama ka kõige keerukamate puhastustoimingutega, kuna selle vee vooluhulk on 800 l/h, töösurve 230 bar ja töökindel väntvõll-pump. Tänu oma ergonoomilisele lükkesangale, praktilisele lisatarvikute hoidikule, kompaktsetele mõõtmetele ja torkekindlatele ratastele on mudel HD 8/23 G Classic äärmiselt kasutajasõbralik, mobiilne ja lihtsasti autos transporditav. Masinal on lisaks ka lihtsasti ligipääsetavad komponendid, mis on tõhusalt kaitstud suure veefiltri ning termo- ja ohutusklapiga. Välistest mõjudes tingitud kahjustuste vältimiseks on masinal äärmiselt töökindel terasest toruraam.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic: Sõltumatus
Sõltumatus
Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Manuaalselt käima tõmmatav
Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic: Esmaklassiline liikuvus
Esmaklassiline liikuvus
Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada. Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.
Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic: Vastupidav ja tugev
Vastupidav ja tugev
Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
  • Voolikukonks ja tarvikuhoidik lihtsaks hoiustamiseks ja kandmiseks.
  • Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 800
Töörõhk (bar/MPa) 230 / 23
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 280 / 28
Vee etteanne 3/4″
Ajami tüüp Bensiin
Mootori tüüp G300FA
Samaaegsete kasutajate arv 1
Mobiilsus Kõrge
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 50,9
Kaal, sh pakend (kg) 59
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Pesupüstol: Standard
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Survedüüs
  • Veefilter

Seadmed

  • Puuri-tüüpi raam
  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic
Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic
Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic
Kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.