Kõrgsurvepesur HD 9/21 G
Sõltumatu kasutus ja läbinisti mobiilne – tänu Honda bensiinimootorile on HD Gasoline Advanced tootesarja kuuluv HD 9/21 G kasutus elektrivõrgust sõltumatu.
HD Gasoline Advanced tootesarja kuuluv HD 9/21 G bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepesuri ergonoomiline raam tagab suurima võimaliku mobiilsuse. Vastupidava baasraami poolt kaitstuna talub see kasutust ka ebasoodsates tingimustes. Honda bensiinimootor toodab kogu vajaliku elektri seal, kus elektritoidet pole. Lisaks sellele pole vaja ka veevarustust, sest seade võib vett võtta otse veekogust ja viia selle 210 baarise töörõhuni. Pumpa kaitsevad termostaatklapp ja veefilter, seda isegi retsirkulatsioonirežiimis. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. HD 9/21 G avaldab muljet läbimõeldud kasutuse, lisatarvikute hoiustamisvõimaluste, torkekindlate rattakummide ja mitmete lisatarvikute poolest.
Omadused ja tulu
Maksimaalne sõltumatusHonda või Yanmari mootoritega elektrivõrgust sõltumatuks kasutuseks Suudab imeda vett (nt järvedest või tiikidest) ja seda puhastamiseks kasutada.
Optimaalne kasutuslihtsusRaami ergonoomiline kontseptsioon muudab masina transportimise ebaühtlasel pinnal lihtsamaks. Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal. Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal
Äärmiselt mitmekülgneValikulise lisatarvikuna saadaolev puurikujuline, aasadega raam masina kaitsmiseks selle kraanale laadimise ajal. Valikulise lisatarvikuna on saadaval voolikurulli kinnituskomplekt, et töö alustamine ja lõpetamine oleks veelgi kiirem. Kaasaskantav, töökindla toruraamiga mudel, mis on välja töötatud maalritele ja krohvijatele (HD 728 B).
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.
- Töökindel baasraam igapäevaseks kasutamiseks karmides oludes.
- Suur veefilter kaitseb pumpa.
- Termostaatklapp, mis kaitseb retsirkulatsioonirežiimis pumpa ülekuumenemise eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|200 - 850
|Töörõhk (bar/MPa)
|10 - up to 210 / 1 - up to 21
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 27
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Vee etteanne
|1″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tootja
|Honda
|Mootori tüüp
|GX 340
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|72,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|80
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Survedüüs
Seadmed
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Kasutusvaldkonnad
- Ehitus (fassaadide puhastamine, töösõidukite ja -seadmete puhastamine)
- Põllumajandus (sõidukite ja seadmete puhastamine, kasutamine metsatööstuses)
- Tööstus (seadmete puhastamine)
- Teenusepakkujad (välialade, nt väljakute, autoparklate puhastamine)
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
