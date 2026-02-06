HD Gasoline Advanced tootesarja kuuluv HD 9/21 G bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepesuri ergonoomiline raam tagab suurima võimaliku mobiilsuse. Vastupidava baasraami poolt kaitstuna talub see kasutust ka ebasoodsates tingimustes. Honda bensiinimootor toodab kogu vajaliku elektri seal, kus elektritoidet pole. Lisaks sellele pole vaja ka veevarustust, sest seade võib vett võtta otse veekogust ja viia selle 210 baarise töörõhuni. Pumpa kaitsevad termostaatklapp ja veefilter, seda isegi retsirkulatsioonirežiimis. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. HD 9/21 G avaldab muljet läbimõeldud kasutuse, lisatarvikute hoiustamisvõimaluste, torkekindlate rattakummide ja mitmete lisatarvikute poolest.