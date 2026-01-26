Kõrgsurvepesur HD 9/23 De

Mobiilne 230 baarise rõhuga HD 9/23 De diiselmootoriga külma vee kõrgsurvepesur sõltumatuks ja suurepäraseks puhastussoorituseks kasinates tingimustes.

HD 9/23 De Yanmari diiselmootoriga külma vee kõrgsurvepesur on ideaalne rasketes välitingimustes ja nõudlike puhastustööde puhul, sest toodab endale vajaliku elektri ise. Vajaduse korral võib vett võtta otse veekogust, mis võimaldab töötada ka kehva taristuga tingimustes. 230 baarise veerõhuga saab seade hakkama pea iga ülesandega. Selle ergonoomiline raam ja torkekindlad rattakummid tagavad parima võimaliku mobiilsuse ning selle vastupidav baasraam talub ka karmimat kasutust. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Pumpa kaitsevad suur veefilter ja termostaarklapp. Valikulise lisatarvikuna on seadme puhul saadaval kaitsev puur-tüüpi lisaraam koos kraana kinnituspunktidega.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 9/23 De: Maksimaalne sõltumatus
Maksimaalne sõltumatus
Honda või Yanmari mootoritega elektrivõrgust sõltumatuks kasutuseks Suudab imeda vett (nt järvedest või tiikidest) ja seda puhastamiseks kasutada.
Kõrgsurvepesur HD 9/23 De: Optimaalne kasutuslihtsus
Optimaalne kasutuslihtsus
Raami ergonoomiline kontseptsioon muudab masina transportimise ebaühtlasel pinnal lihtsamaks. Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal. Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal
Kõrgsurvepesur HD 9/23 De: Äärmiselt mitmekülgne
Äärmiselt mitmekülgne
Valikulise lisatarvikuna saadaolev puurikujuline, aasadega raam masina kaitsmiseks selle kraanale laadimise ajal. Valikulise lisatarvikuna on saadaval voolikurulli kinnituskomplekt, et töö alustamine ja lõpetamine oleks veelgi kiirem. Kaasaskantav, töökindla toruraamiga mudel, mis on välja töötatud maalritele ja krohvijatele (HD 728 B).
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.
  • Töökindel baasraam igapäevaseks kasutamiseks karmides oludes.
  • Suur veefilter kaitseb pumpa.
  • Termostaatklapp, mis kaitseb retsirkulatsioonirežiimis pumpa ülekuumenemise eest.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 400 - 930
Töörõhk (bar/MPa) 40 - up to 230 / 4 - up to 23
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 270 / 27
sisendtemperatuur (°C) 60
Vee etteanne 1″
Ajami tüüp Diisel
Mootori tootja Yanmar
Mootori tüüp L 100 V
Samaaegsete kasutajate arv 1
Mobiilsus Käru
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 112,5
Kaal, sh pakend (kg) 115,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 866 x 722 x 1146

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
  • Elektristarter
  • Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitus (fassaadide puhastamine, töösõidukite ja -seadmete puhastamine)
  • Põllumajandus (sõidukite ja seadmete puhastamine, kasutamine metsatööstuses)
  • Tööstus (seadmete puhastamine)
  • Teenusepakkujad (välialade, nt väljakute, autoparklate puhastamine)
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
