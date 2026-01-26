HD 9/23 De Yanmari diiselmootoriga külma vee kõrgsurvepesur on ideaalne rasketes välitingimustes ja nõudlike puhastustööde puhul, sest toodab endale vajaliku elektri ise. Vajaduse korral võib vett võtta otse veekogust, mis võimaldab töötada ka kehva taristuga tingimustes. 230 baarise veerõhuga saab seade hakkama pea iga ülesandega. Selle ergonoomiline raam ja torkekindlad rattakummid tagavad parima võimaliku mobiilsuse ning selle vastupidav baasraam talub ka karmimat kasutust. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Pumpa kaitsevad suur veefilter ja termostaarklapp. Valikulise lisatarvikuna on seadme puhul saadaval kaitsev puur-tüüpi lisaraam koos kraana kinnituspunktidega.