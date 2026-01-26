Kõrgsurvepesur HD 9/23 G
HD 9/23 G Honda bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepumba abil on elektritoitest sõltumatu ja mobiilne töö võimalik ka raskemates tingimustes.
Honda bensiinimootoriga HD 9/23 G külma vee kõrgsurvepesur töötab elektritoitest sõltumatult. Loodud parimate pesutulemuste saavutamiseks ning tänu oma 230 baarisele veerõhule ja äärmiselt vastupidavale kaitsvale baasraamile on seade muljetavaldav ka äärmuslikes tingimustes. Ergonoomiline raam tagab maksimaalse mobiilsuse ebatasasel pinnal. Torkekindlad rattakummid, kasutajasõbralik kasutus ja valik lisatarvikute hoiustamisvõimalusi muudavad töö seadmega mugavaks. Muuseas on seade väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Jõuline pump võimaldab vett erandkorras ammutada ka järvedest või tiikidest. Seadme sisemust hoiab puhtana suur veefilter ning lisaks on sel termostaatklapp, mis kaitseb pumpa retsirkulatsioonirežiimis ülekuumenemise eest. Valikulise lisatarvikuna on HD 9/23 G puhul saadaval kaitsev puur-tüüpi raam koos kraana kinnituspunktidega ja voolikurulli kinnituskomplekt.
Omadused ja tulu
Maksimaalne sõltumatusHonda või Yanmari mootoritega elektrivõrgust sõltumatuks kasutuseks Suudab imeda vett (nt järvedest või tiikidest) ja seda puhastamiseks kasutada.
Optimaalne kasutuslihtsusRaami ergonoomiline kontseptsioon muudab masina transportimise ebaühtlasel pinnal lihtsamaks. Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal. Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal
Äärmiselt mitmekülgneValikulise lisatarvikuna saadaolev puurikujuline, aasadega raam masina kaitsmiseks selle kraanale laadimise ajal. Valikulise lisatarvikuna on saadaval voolikurulli kinnituskomplekt, et töö alustamine ja lõpetamine oleks veelgi kiirem. Kaasaskantav, töökindla toruraamiga mudel, mis on välja töötatud maalritele ja krohvijatele (HD 728 B).
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.
- Töökindel baasraam igapäevaseks kasutamiseks karmides oludes.
- Suur veefilter kaitseb pumpa.
- Termostaatklapp, mis kaitseb retsirkulatsioonirežiimis pumpa ülekuumenemise eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|400 - 930
|Töörõhk (bar/MPa)
|40 - up to 230 / 4 - up to 23
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 27
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Vee etteanne
|1″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tootja
|Honda
|Mootori tüüp
|GX 390
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|75,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|82,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Kasutusvaldkonnad
- Ehitus (fassaadide puhastamine, töösõidukite ja -seadmete puhastamine)
- Põllumajandus (sõidukite ja seadmete puhastamine, kasutamine metsatööstuses)
- Tööstus (seadmete puhastamine)
- Teenusepakkujad (välialade, nt väljakute, autoparklate puhastamine)
