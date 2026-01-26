Honda bensiinimootoriga HD 9/23 G külma vee kõrgsurvepesur töötab elektritoitest sõltumatult. Loodud parimate pesutulemuste saavutamiseks ning tänu oma 230 baarisele veerõhule ja äärmiselt vastupidavale kaitsvale baasraamile on seade muljetavaldav ka äärmuslikes tingimustes. Ergonoomiline raam tagab maksimaalse mobiilsuse ebatasasel pinnal. Torkekindlad rattakummid, kasutajasõbralik kasutus ja valik lisatarvikute hoiustamisvõimalusi muudavad töö seadmega mugavaks. Muuseas on seade väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Jõuline pump võimaldab vett erandkorras ammutada ka järvedest või tiikidest. Seadme sisemust hoiab puhtana suur veefilter ning lisaks on sel termostaatklapp, mis kaitseb pumpa retsirkulatsioonirežiimis ülekuumenemise eest. Valikulise lisatarvikuna on HD 9/23 G puhul saadaval kaitsev puur-tüüpi raam koos kraana kinnituspunktidega ja voolikurulli kinnituskomplekt.