Külma vee kõrgsurvepesur HD 9/25 G Classic saab vaevata hakkama ka kõige keerukamate puhastustoimingutega: selle töökindla väntvõll-pumbaga masina töösurve on kuni 250 bar ja vee vooluhulk 900 l/h. Tänu ma võimsale bensiinimootorile (EL etapp V), mis välistab vajaduse elektritoite järele, töökindlale terasest toruraamile ja torkekindlatele ratastele sobib HD 9/25 G Classic töömahukateks puhastustoiminguteks ehitusplatsidel, töökodades, omavalitsustes või ehitusteenuse töövõtjatele. Masina ergonoomiline lükkesang, väga kompaktsed mõõtmed ja lisatarvikute hoidik näiteks kõrgsurvevooliku ja pihustustoru hoiustamiseks muudavad selle lihtsasti käsitsetavaks ja autos transporditavaks. Masina olulised komponendid on hooldamiseks lihtsasti ligipääsetavad ning need on tõhusalt kaitstud termo- ja ohutusklappide ja suure veefiltri poolt.