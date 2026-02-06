Kõrgsurvepesur HD 9/25 G Classic
Mudel HD 9/25 G on Kärcheri külma vee kõrgsurvepesurite seerias Classic kõige võimsam pesur. Sellel on autonoomne toiteallikas ja töösurve kuni 250 bar.
Külma vee kõrgsurvepesur HD 9/25 G Classic saab vaevata hakkama ka kõige keerukamate puhastustoimingutega: selle töökindla väntvõll-pumbaga masina töösurve on kuni 250 bar ja vee vooluhulk 900 l/h. Tänu ma võimsale bensiinimootorile (EL etapp V), mis välistab vajaduse elektritoite järele, töökindlale terasest toruraamile ja torkekindlatele ratastele sobib HD 9/25 G Classic töömahukateks puhastustoiminguteks ehitusplatsidel, töökodades, omavalitsustes või ehitusteenuse töövõtjatele. Masina ergonoomiline lükkesang, väga kompaktsed mõõtmed ja lisatarvikute hoidik näiteks kõrgsurvevooliku ja pihustustoru hoiustamiseks muudavad selle lihtsasti käsitsetavaks ja autos transporditavaks. Masina olulised komponendid on hooldamiseks lihtsasti ligipääsetavad ning need on tõhusalt kaitstud termo- ja ohutusklappide ja suure veefiltri poolt.
Omadused ja tulu
SõltumatusTöötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Manuaalselt käima tõmmatav
Esmaklassiline liikuvusTorkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada. Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.
Vastupidav ja tugevTöökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
- Voolikukonks ja tarvikuhoidik lihtsaks hoiustamiseks ja kandmiseks.
- Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|900
|Töörõhk (bar/MPa)
|250 / 25
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|300 / 30
|Vee etteanne
|3/4″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tüüp
|G390FA
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Kõrge
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|56,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|64,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Survedüüs
- Veefilter
Seadmed
- Puuri-tüüpi raam
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
