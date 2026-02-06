Kõrgsurvepesur HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Meie kuuma vee kõrgsurvepesuril HDS E 8/16-4 M on uudne boileri isolatsioon, mis vähendab elektriküttega masina (12 kW) energiatarvet ooterežiimis 40%.
Rasvast ja õlist mustust saab kõige tõhusamalt eemaldada kõrgetel temperatuuridel. Kuuma vee kõrgsurvepesur HDS E 8/16-4 M pakub maksimaalset töötemperatuuri 85 °C, sobides optimaalselt just selliste tööde jaoks. Tänu servojuhtimisele ja kiiresti toimivale kuumutuskambrile säilitab masin püsiva töötemperatuuri 45 °C. Elektriküttega masina uudsed funktsioonid on ka EASY!Force kõrgsurvepüstol ja EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid: EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõud nullini, seevastu EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid võimaldavad käsitsemist, mis on viis korda kiirem kui tavapäraste keermesühenduste korral, ilma et väheneks tugevus või vastupidavus. HDS E 8/16-4 M avaldab muljet ka suurepärase energiatõhususega. See tagatakse muude asjade seas uue kõrgekvaliteedilise boileri isolatsiooniga, mis vähendab energiatarvet ooterežiimis 40% võrra, ning patenteeritud ökorežiimiga, mis võimaldab masinal töötada automaatselt ökonoomses 60 °C režiimis.
Omadused ja tulu
Väga energiatõhus, suureks kulusäästuks
- Väga tõhus isoleermaterjal säästab ooterežiimis kuni 40% energiat.
- Unikaalne režiim eco!efficiency
Kõrge töötemperatuur
- Suur kuumaveepaak (maksimaalselt 85 °C).
- Pideval käitamisel kuni 30 °C
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Servojuhtimine
- Lisatarvikutesse jõuab palju kõrgem temperatuur
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 760
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Ühendusvõimsus (kW)
|17,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütteväljund (kW)
|12
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|119,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|130,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Heitmevaba elektriküte
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- 2 pesuaine paaki
- Servojuhtimine
Kasutusvaldkonnad
- Elektriküttega kuuma vee kõrgsurvepesur heitgaasideta töötamiseks siseruumides
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
