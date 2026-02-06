Rasvast ja õlist mustust saab kõige tõhusamalt eemaldada kõrgetel temperatuuridel. Kuuma vee kõrgsurvepesur HDS E 8/16-4 M pakub maksimaalset töötemperatuuri 85 °C, sobides optimaalselt just selliste tööde jaoks. Tänu servojuhtimisele ja kiiresti toimivale kuumutuskambrile säilitab masin püsiva töötemperatuuri 45 °C. Elektriküttega masina uudsed funktsioonid on ka EASY!Force kõrgsurvepüstol ja EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid: EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõud nullini, seevastu EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid võimaldavad käsitsemist, mis on viis korda kiirem kui tavapäraste keermesühenduste korral, ilma et väheneks tugevus või vastupidavus. HDS E 8/16-4 M avaldab muljet ka suurepärase energiatõhususega. See tagatakse muude asjade seas uue kõrgekvaliteedilise boileri isolatsiooniga, mis vähendab energiatarvet ooterežiimis 40% võrra, ning patenteeritud ökorežiimiga, mis võimaldab masinal töötada automaatselt ökonoomses 60 °C režiimis.